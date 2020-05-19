港股格局：陳炳強料24800點阻力仍大
2020年05月19日 11:03
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，近期環球股市主要受中美貿易關係，以及新冠肺炎疫情兩大因素影響，日前傳出疫苗研發現曙光，安撫市場投資情緒，加上美國聯儲局主席鮑威爾日前表示，當局仍有足夠彈藥在必要時支持經濟，帶動隔晚美股道指大升逾900點，港股有望承接升勢向上。而恒指日前下試23,671點低位支持後現反彈，但仍處於23,500至24,800點橫行區間，由於現時不明朗因素仍多，且24,800點阻力屢攻不破，短期只宜在此波幅內炒上落。
恒生指數公司宣布，容許大中華地區同股不同權公司(W股)，以及第二上市的公司，納入恒生指數及國企指數成分股，意味着阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)及小米集團(01810)染藍在望。陳認為，美團股價累升已多，而阿里巴巴走勢相對落後，加上除了「染藍」憧憬外，京東有望來港上市，「影子股」概念亦可帶動阿里巴巴向上。其股價若升穿210港元後一口氣向上，不妨順勢追入，但若未能企穩210元樓上，短線或需先行整固，則可待調整再買入。
另外，就住美國升級對華為的出口限制，華為供應商舜宇光學(02382)周一(18日)股價一度急插。陳相信相關影響只屬暫時性，料整體訂單需求仍然不變，舜宇若因此調整客戶比例，料事件影響不大。不過，其股價持續受制於年初延伸的下降軌阻力，技術走勢仍弱，有貨的投資者，可留意關鍵支持位約100元水平若能守穩，不妨繼續坐貨博反彈，未有貨則可再等等。
他又指，美國原油庫存回落，加上沙特阿拉伯等產油國有望進一步減產，而若然疫苗研發有進展，各國經濟活動逐步復甦，亦有望帶動石油需求增加，相信油價有望在30美元企穩。油股中，他看好中國海洋石油(00883)，指其股價走勢已現突破，建議可順勢追入。
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