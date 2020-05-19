港股格局：陳炳強料24800點阻力仍大

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，近期環球股市主要受中美貿易關係，以及新冠肺炎疫情兩大因素影響，日前傳出疫苗研發現曙光，安撫市場投資情緒，加上美國聯儲局主席鮑威爾日前表示，當局仍有足夠彈藥在必要時支持經濟，帶動隔晚美股道指大升逾900點，港股有望承接升勢向上。而恒指日前下試23,671點低位支持後現反彈，但仍處於23,500至24,800點橫行區間，由於現時不明朗因素仍多，且24,800點阻力屢攻不破，短期只宜在此波幅內炒上落。

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