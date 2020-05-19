港股格局：藺常念料將有銀行及地產股失藍籌地位
2020年05月19日 11:05
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恒生指數公司周一(18日)收市後公布，大中華同股不同權(WVR)及第二上市股份，可納入恒生指數及恒生中國企業指數選股範圍。智易東方證券行政總裁藺常念指，「阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)及小米集團(01810)都將會入晒(恒指成分股)，同時換走『死火股』，而恒指下年會大漲至40,000點！」
他續說，當上述三隻同股不同權股份都被納入恒指，被動基金就會被迫配置，所以該三隻股份股價有望長線向上。然而，周一才宣布上述好消息，他預計三隻股價仍有一段升浪，而他最看好阿里巴巴，料其股價會升至250元，即較歷史高位227.4元多一成。
上述股份「染藍」後，他預計恒指成分股會隨即剔走「死火股」，即部分銀行及地產股。他說，「其實恒指成分股內留番分別兩隻銀行股，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，以及三隻地產股，長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)及九龍倉置業(01997)都夠晒啦。」
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