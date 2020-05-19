港股格局：藺常念料將有銀行及地產股失藍籌地位

他續說，當上述三隻同股不同權股份都被納入恒指，被動基金就會被迫配置，所以該三隻股份股價有望長線向上。然而，周一才宣布上述好消息，他預計三隻股價仍有一段升浪，而他最看好阿里巴巴，料其股價會升至250元，即較歷史高位227.4元多一成。

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