港元拆息︰1個月再降至0.59厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.13厘水平，呈5連跌；1星期為0.29厘；與樓按相關的1個月再跌至0.59厘，連跌7日，仍為2017年10月以來低位；3個月跌至1.07厘。

19/5/2020

隔夜 0.13036厘

1星期 0.29286厘

2星期 0.46536厘

1個月 0.59101厘

2個月 0.98601厘

3個月 1.07637厘

6個月 1.34250厘

12個月 1.51429厘

18/5/2020

隔夜 0.13441厘

1星期 0.30083厘

2星期 0.45375厘

1個月 0.61554厘

2個月 1.01649厘

3個月 1.09429厘

6個月 1.36393厘

12個月 1.52595厘

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