港元拆息︰1個月再降至0.59厘

2020年05月19日 11:30
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.13厘水平，呈5連跌；1星期為0.29厘；與樓按相關的1個月再跌至0.59厘，連跌7日，仍為2017年10月以來低位；3個月跌至1.07厘。
    19/5/2020
    隔夜 0.13036厘
    1星期 0.29286厘
    2星期 0.46536厘
    1個月 0.59101厘
    2個月 0.98601厘
    3個月 1.07637厘
    6個月 1.34250厘
    12個月 1.51429厘
    18/5/2020
    隔夜 0.13441厘
    1星期 0.30083厘
    2星期 0.45375厘
    1個月 0.61554厘
    2個月 1.01649厘
    3個月 1.09429厘
    6個月 1.36393厘
    12個月 1.52595厘
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