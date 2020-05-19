【理財百科】龔成：投資債券基金的利與弊

上次講述了有關債券的概念，這產品適合低風險、年齡較大、對現金流較追求的人，而年輕人其實不太適合，因年輕人應以增值為目標。不過，認識一下債券及債券基金，對投資知識都有幫助。

●債券基金要看清

由於有些債券入場費不輕，所以不是每個小投資者也能參與，而若想為自己建立一個債券組合仍不是易事。那麼投資債券基金，就是一個替代的選擇。

因債券基金入場門檻不高，而且可接觸到不同國家、不同市場、不同種類、不同年期、不同評級的債券，並且由於持有多隻債券，故有效建立成一個平衡風險的債券組合。

由於所持有的債券有不同的到期日，而基金經理會為基金內的債券不斷更新，故就算有債券到期也會將資金投資新的債券，令基金一直運作。所以，債券基金與單一債券不同的是，債券基金是沒有到期日的。

投資債券的原理很易明白，就是持有這些債券，定期收到利息，然後到期取回本金。但債券基金的做法卻不同，投資者要注意這種穩定收息、到期收本的概念不一定會出現。

●債券基金沒有到期日

首先，基金根本沒有到期日，那麼到期收取本金的模式根本不存在，而投資者只能在中途賣出，而賣出的價格只能基於當時的市場價，又或是根據當時所持有債券的價值。優點就是流動性強，不用一定要持有至到期日，而缺點就是價格風險，由於中途賣出的價格不確定，因此未必能保本，有可能賺亦有可能虧蝕。

至於派息問題，就是債券基金與債券的另一個分別，主要可以將基金劃分成兩類，一種是會分派利息的，而另一種則是不派息的。派息的基金當收到持有債券所分派的利息後，就會作為基金利息的分派，讓投資者收到當中的利息。

不過，亦有債券基金所分派的利息，是源自基金的資本，而這就會引致基金的資產淨值減少，有可能令基金價格下跌。因此投資者在投資前一定要閱讀該基金的性質與條款，因為同屬債券基金，模式可以有很大的分別。

●債券基金可以無息

而另一種債券基金則是不派息的，即是屬於累積型的，當基金經理收取了所持債券的利息後不會派出，而是會在基金中滾存，用作將來的投資，而理論上基金單位的價格便會因為收了債息而上升，因此持有人主要獲取的是價格上的得益。

另外，債券基金的收益與所投資債券的信用評級也有很大關係。例如這債券基金在條款中寫明會投資於信用評級較高的債券，投資者會明白到，這基金的風險很低。不過，所能收取的利息亦不會高。反之，若某債券基金的條款寫明該債券基金主要投資於垃圾債券(即BBB以下評級的債券)，那麼投資者會明白到，這基金的風險較大，基金價格亦比較波動，當然潛在的回報也會相對較高。

因此，債券基金其實是很廣泛的，絕不能單看「債券基金」就認為一定是低風險。因為當中可投資於不同的範疇，以一同的形式運作，風險可以很低亦可以很高。因此在投資前，一定要仔細閱讀當中所投資的類別，以及內裏的條款。

參考文章：

投資債券與債券基金須注意...

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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