九龍區多幢舊樓申請強制拍賣

新冠肺炎疫情漸見緩和，市場運作逐步恢復，土地審裁處收到多宗九龍區強制拍賣申請，分布於大角咀、土瓜灣等地區。

其中大角咀道177至191號，由4幢6層高舊樓組成，落成於1957年，當中3幢申請人已集合約91.67%業權，餘下1幢則持有約80.56%，該批物業現有估值逾3.93億港元。

至於土瓜灣新柳街2A及2B號及高山道26號舊樓，樓齡已屆62年，申請財團已佔約83.33%權益，項目估值超過1.12億元。其中尚未收購的新柳街2A號地舖，持有人為金壤有限公司，據公司註冊處資料，該公司董事為LEUNG CHIU WAI TONY，與藝人梁朝偉同名。

此外，深水埗醫局街227至233號兩組舊樓，於1955年建成，申請人持有逾80.55及83.33%業權，估值逾1.62億元。另一項規模較小的強拍申請為油麻地廟街181及183號，現為6層高商住樓宇，物業估值約6,191多萬元。

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