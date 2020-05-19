【深度解構】中美開打金融戰　香港有望漁人得利？

新冠肺炎疫情全球擴散，重創各國經濟。美國總統特朗普早前將矛頭直指中國，揚言極度不滿兩國的貿易，且「關注」於美國紐交所及納斯達克掛牌的一些不守會計準則的中國企業。中美兩國繼貿易戰後，最新開打金融戰，香港能否漁人得利？

【傳納斯達克擬收緊上市規則 勢阻中企IPO】

外電引述消息報道，美國納斯達克交易所有意修改上市規則，勢將令部分中國公司更難在該交易所作首次公開發售(IPO)。

據了解，雖然納斯達克不會在規則中特別提及中國公司，但是次新規定將要求包括中國在內的一些國家，若要在該交易所公開上市，其IPO規模需至少達至2,500萬美元(約1.95億港元)，或市值的1/4。

值得留意的是，2000年以來在納斯達克上市的155家中國公司中，就有40家的IPO募集資金低於2,500萬美元。

分析相信，是次修改規則主要由於對一些中國IPO公司缺乏會計透明度，以及對公司內部對股價影響過大的擔憂所驅動。而上月，於2019年初在美國IPO的瑞幸咖啡便爆出財務造假的醜聞。

【為何中國小型公司希望赴美IPO？】

納斯達克去年亦曾公布一些上市限制，試圖遏制中國小型公司赴美上市。由於該些公司的大多數股份都掌握在少數內部人手中，使其股票交易量通常很少，在低流動性的情況下，亦使該些公司難以吸引大型機構投資者，但後者正是納斯達克尋求迎合的對象。

分析指出，中國小型公司之所以想赴美進行IPO，是因為可透過IPO讓創辦人及投資者獲得美元回報，同時亦可利用公司的上市地位去說服中國貸款方提供資金。

【中概股爆回流潮 港作第二上市勢成新趨勢？】

有消息指出，內地電商京東下周尋求通過香港上市聆訊，如成功通過，最快將於6月初招股，預期於6月18日掛牌，集資約30億美元(約234億港元)，是次不擬引入基礎投資者。

港交所市場主管姚嘉仁早前接受訪問時曾透露，該所收到不少中概股關於在港上市流程的查詢，當中主要是新經濟公司。

此外，高盛亦曾發表報告指出，現時有23隻在美國上市的中概股符合回港第二上市資格，相關股份市值逾3,000億美元。當中包括京東、拼多多及攜程等。

隨着恒指公司為大中華同股不同權(WVR)及第二上市股份，納入恒生指數及恒生中國企業指數選股範圍有條件地「開綠燈」後，分析料將吸引更多中概股來港作二次上市。

【特朗普阻買中資股 金融戰恐陸續有來？】

其實，特朗普阻買中資股，早有先兆。美國聯邦退休儲蓄投資委員會早於上周三(13日)表示，旗下規模達5,940億美元資產基金──節約儲蓄計劃(Thrift Savings Plan或TSP)下的I Fund基金，將押後把資產轉移到包含中國股票的指數。

按原先計劃，截至去年底止規模約540億美元的I Fund基金，現時投資MSCI歐洲、澳洲及遠東指數內的21個發達國家指數(MSCI EAFE)，未來將轉移投資於MSCI美國以外所有國家指數(MSCI ACWI)，該指數投資於22個發達國家及26個新興市場，當中約10%為中國資產(附圖一)。換言之，總值約50億美元的中國股票投資計劃被押後。

另外，美國官員早前警告，透過採用MSCI指數投資中國企業，可能導致基金面臨重大及不必要的風險，包括中國政府隱瞞疫情，或令日後中國企業受到制裁和杯葛，繼而影響盈利。而部分MSCI指數中的中國企業，向中國軍隊提供設備及相關監控設備，構成國家安全和人道問題憂慮。

資深投資者林一鳴認為，美國疫情於今年內難以受控，當地民生、經濟及股市的負面影響勢難一下子逆轉，所以爭取連任的特朗普要力挽選票，只能將處理疫情不當的責任推卸給中國。

到底中概股排隊來港作第二上市，能否惠及香港，還須視乎兩個因素。第一，赴港上市中概股的質素，若然都是一些缺乏盈利前景、不值得投資或公司管治欠佳的企業，將拖低整體港股質量，則不來也罷；第二，美國既要針對中國，亦自然會留意到中概股轉投香港作第二上市的趨勢，畢竟香港與紐約是競爭對手，下一步會否將矛頭直指香港的國際金融中心地位，從而反令香港成為被針對的對象，得不償失？

無論如何，與上世紀香港能受惠東、西方冷戰的處境不同，如今香港已回歸中國，內地在香港資本市場的參與度極高，已取代外資的主導地位。角色既已轉變，在眼前的中美之爭下，能否再充當「受益者」，不無疑問。故投資者且別對號入座，凡事保持警惕為妙。

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