【高盛推介】阿里小米業績即將出爐 輪證部署
2020年05月19日 12:28
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：恒生指數公司宣布來自大中華區域的同股不同權以及第二上市的企業將納入恒指及國指，相關股份有望在8月份恒指檢討時納入恒指。阿里巴巴股價周二(19日)早段股價向好，高見211.8港元的近1個月高位。
另外，阿里將於周四(21日)公布業績。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧阿里認購證，以過去5個交易日計，有約3,800萬元流入，是同期次多資金流入的認股證相關資產。其認沽證同期亦有約100萬元資金流入。
投資者如看好阿里，可留意阿里牛證(64632)，，收回價196.18元，行使價194.18元，換股比率100，槓桿比率15.1倍，市場上首三高槓桿的阿里牛證之一。
看淡則可留意阿里熊證(59918)，收回價220.88元，行使價222.88元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價產品中槓桿最高。
認股證方面，看好可留意中期輕微價外證中槓桿最高的阿里購證(26390)，行使價219.08元，2020年8月26日到期，實際槓桿7.8倍，行使價208至222元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
看淡則可留意中期貼價證中槓桿最高的阿里沽證(26485)，行使價199.18元，2020年9月8日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、行使價190至208元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
小米集團股價周二早段同樣向好，現報12.34元，升逾2%。股價自月初10元水平累積上升超過20%。
小米將於周三(20日)公布業績，有券商上調小米評級至「跑贏大市」，目標價上調至15元。
觀察個股認股證資金流向，資金傾向部署其認沽證，以過去5個交易日有約400萬元流入，其認購證則錄得約1,700萬元流走。
認股證方面，看好可留意低街貨的小米購證(21494)，行使價14.2元，2020年8月18日到期，實際槓桿7.5倍。
看淡則可留意中期輕微價外證中槓桿最高的小米沽證(21953)，行使價11.2元，2020年8月26日到期，實際槓桿5.7倍，行使價11至12.3元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
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