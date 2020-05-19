【高盛推介】阿里小米業績即將出爐　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：恒生指數公司宣布來自大中華區域的同股不同權以及第二上市的企業將納入恒指及國指，相關股份有望在8月份恒指檢討時納入恒指。阿里巴巴股價周二(19日)早段股價向好，高見211.8港元的近1個月高位。

另外，阿里將於周四(21日)公布業績。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧阿里認購證，以過去5個交易日計，有約3,800萬元流入，是同期次多資金流入的認股證相關資產。其認沽證同期亦有約100萬元資金流入。

小米集團股價周二早段同樣向好，現報12.34元，升逾2%。股價自月初10元水平累積上升超過20%。

小米將於周三(20日)公布業績，有券商上調小米評級至「跑贏大市」，目標價上調至15元。

觀察個股認股證資金流向，資金傾向部署其認沽證，以過去5個交易日有約400萬元流入，其認購證則錄得約1,700萬元流走。

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