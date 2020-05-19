【外匯點評】熊俊傑：中澳掀貿易戰？澳元何去何從？

上周二(12日)，中國暫停由澳洲四大屠宰商進口牛肉，而官方當時未有明確表明原因。該四大屠宰商佔澳洲出口中國牛肉總數之三成半，銷售額估計約35億美元。市場揣測背後原因是澳洲近日多次呼籲20國集團(G20)領導人對新型肺炎疫情來源開展調查，令中國與澳洲關係緊張。

事隔一星期，中國商務部周一(18日)晚發表聲明，由5月19日起，對澳洲最大的穀物客戶徵收73.6%的反傾銷稅和6.9%的反補貼稅。2017年澳洲出口穀物到中國總值14億澳元(約70.8億港元)。澳洲總理莫里森曾表示，如果中國對澳洲出口開徵關稅是報復行動，他會感到極度失望，但未有提及任何認對方案。

澳元昨日承美元弱勢向上，並處於近期高位，似乎未有反映上述負面消息。如壞消息繼續發酵，或延伸至其他出口商品，澳元定必受到拖累。澳元兌美元(AUD/USD)可於0.6580以下看跌，升穿0.6670止蝕，下方目標0.63。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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