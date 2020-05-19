【瑞通推介】資金即市續追同股不同權股份好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗開發進展正面，刺激道指隔晚曾漲逾千點，最終收報24,597點，升911點或3.8%。

恒指周一(18日)收報23,935點，升137點或0.5%，惟全日受制50天線和24,000點關。周二(19日)早段在外圍股市帶動下，恒指急漲近600點，重返24,500點之上，一舉收復10天、20天和50天線。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入36萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美國加大對華為制裁，將限制廠商向華為提供採用美國製造設備或依美國軟件與技術設計的晶片。有券商指禁令將對華為手機市場份額造成不利影響，並可能拖累全球5G手機出貨量，以及減慢手機鏡頭升級的趨勢。由於舜宇光學供應予華為之硬件比例相對高，該股周一在大成交下重挫11.3%收市，收報108.6元，為近全日低位，一舉跌穿多條平均線。周二早段反彈逾4%，曾逼近114元，收復20天、50天、100天和250天線。周一有近1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有340萬元淨流出。

美國活躍石油鑽機數量連續9周下降，配合油組及其他主要產油國已削減供應，中國對石油的需求已幾乎回復至疫情前水平，紐約期油兩個月以來重返每桶30美元以上，6月期油隔晚收升逾8%。中國海洋石油周一最多飆8.4%，高見9.13元的逾兩個月高位，收市維持7.8%的升幅，報9.08元，為當日表現最好藍籌。該股周二早段再漲逾3%，一度升抵9.5元，創兩個月高。周一分別有520萬和160萬元淨流出其好倉和淡倉。

金價創逾7年高位後，隔晚因新冠肺炎疫苗研究進展順利，市場避險意欲減弱，金價回落逾1%。SPDR金ETF周一破頂高見1,287元，收升1.1%於1,284元。周二早段回調逾1%，於1,270元以下整固。聯儲局將於美國時間周三(20日)公布4月底的議息會議紀錄，投資者將從中探索美國的貨幣政策前景。周一有494萬元淨流出SPDR金ETF好倉，淡倉同日亦有1萬元淨流出。

金價高企，金礦股亦受追捧，紫金礦業周一飆4.9%，收市企3.4元。周二早段好淡爭持，徘徊3.4元附近，短期阻力留意上月高見的3.54元。周一有75萬元淨流出其好倉。

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