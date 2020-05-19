【高盛推介】恒指抽升 熊證資金活躍
2020年05月19日 13:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(19日)早段跟隨外圍上升，高開554點之後曾高見24,552點，其後升幅稍為收窄。
市場關注新冠肺炎疫苗研發進展以及各國重啟經濟的進展，另外，中美貿易磨擦加劇以及兩會消息亦備受關注。
恒指周二早段向好，再次逼近個多月來的買賣通道頂部，即市見資金積極流入恒指熊證，部分貼價產品受即市投資者歡迎。
投資者如認為恒指升勢過急，希望於現時買賣通道的頂部作看淡部署，即市投資者可留意現時市場上最貼價、最高槓桿的恒指熊證(64572)，收回價24,578點，行使價24,678點，換股比率10,000，槓桿比率47.7倍。
收回價稍遠可留意恒指熊證(67368)，收回價24,788點，行使價24,888點，換股比率10,000，槓桿比率31.6倍。
投資者如計劃持倉過夜可留意收回價較遠的產品，例如恒指熊證(55515)，收回價25,138點，行使價25,238點，換股比率10,000，槓桿比率20.4倍。
收回價更遠可留意低面值恒指熊證(62709)，收回價25,500點，行使價25,600點，換股比率20,000，槓桿比率14.8倍。
投資者如看好恒指可留意周二新上市牛證(65861)，收回價24,018點，行使價23,918點，換股比率10,000，槓桿比率56.6倍。
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