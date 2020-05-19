新冠肺炎：若未獲再度減租 逾1.5萬家香港商舖等「執」？
2020年05月19日 13:51
東網電視更多新聞短片
財經傳媒彭博報道，新冠肺炎疫情下，大到奢侈品店小到夫妻店，香港零售商普遍受到傷害。除非業主能夠提供更多的租金減免，否則如果銷售得不到改善，預計到今年12月，會有1/4的商店可能消失，從而終結香港作為購物天堂的美名。
報道引述香港零售管理協會主席謝邱安儀作出悲觀的預測，又指2月份公眾對業主施加壓力後獲得的減租不夠。大多業主只願意將租金下調10%至20%，遠低於零售行業50%或更高的需求。該協會估計香港約有6.24萬家零售商店。
報道又引述東方表行(00398)財務董事林慶麟稱，並不是所有的業主都提供補貼或租金削減，銷售下降幅度超過減免幅度。這家高端手錶零售商在香港擁有11間門市，其中7間為租舖。他表示，若疫情持續，可能會考慮關閉或遷移門店。
社會事件以及現在疫情大流行，令訪港旅客佔比最大的內地遊客望而卻步。即使是當地人也害怕去逛商場，擔心染上新冠病毒。
在2月創下44%的創紀錄跌幅後，香港3月份零售銷售額下降42%。政府統計處公布第一季度香港經濟同比萎縮8.9%，為該數據40年來最差表現。
報道引述旺角T.O.P.商場一家男裝小店的銷售助理Brian Hui指出，現在幾乎無法生存。這家新的購物商場有許多日韓品牌，儘管位於香港主要零售地帶之一彌敦道，但最近一個周三下午幾乎空無一人，Hui估計銷售額下降超過50%，已要求一些員工放無薪假，並要求業主領展(00823)減租，已獲減租20%，惟Hui說沒有太大幫助。
通常情況下，業主不願降低租金可能源於在市場上的主導地位。彭博行業研究房地產分析師Patrick Wong稱，香港與其他地方不同，只有為數不多的幾家大的商業業主，所以他們的力量相當大，沒有多少租戶可以與之抗衡。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！