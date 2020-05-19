新冠肺炎：若未獲再度減租　逾1.5萬家香港商舖等「執」？

財經傳媒彭博報道，新冠肺炎疫情下，大到奢侈品店小到夫妻店，香港零售商普遍受到傷害。除非業主能夠提供更多的租金減免，否則如果銷售得不到改善，預計到今年12月，會有1/4的商店可能消失，從而終結香港作為購物天堂的美名。

報道引述香港零售管理協會主席謝邱安儀作出悲觀的預測，又指2月份公眾對業主施加壓力後獲得的減租不夠。大多業主只願意將租金下調10%至20%，遠低於零售行業50%或更高的需求。該協會估計香港約有6.24萬家零售商店。

社會事件以及現在疫情大流行，令訪港旅客佔比最大的內地遊客望而卻步。即使是當地人也害怕去逛商場，擔心染上新冠病毒。

在2月創下44%的創紀錄跌幅後，香港3月份零售銷售額下降42%。政府統計處公布第一季度香港經濟同比萎縮8.9%，為該數據40年來最差表現。

通常情況下，業主不願降低租金可能源於在市場上的主導地位。彭博行業研究房地產分析師Patrick Wong稱，香港與其他地方不同，只有為數不多的幾家大的商業業主，所以他們的力量相當大，沒有多少租戶可以與之抗衡。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626