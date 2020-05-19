中美金融戰：倘美收緊上市規限　中國初創仍有選擇嗎？

有指美國納斯達克交易所有意修改上市規則，部分中國公司恐怕更難在該所作首次公開發售(IPO)。外媒分析指出，如果中國公司進入美國資本市場的渠道受到限制，它們手上可能有比以往更多的集資選擇。

報道指出，這些初創企業可以到中國內地或香港交易所上市。原因是即使海外收緊上市規定，但內地上月通過了創業板試點註冊制改革的計劃。在發行上市條件方面，創業板改革取消了「最近一期不存在未彌補虧損」的要求，綜合考慮企業預計市值、收入、凈利潤等因素，將支持特殊股權結構和紅籌結構企業上市，並為未盈利企業上市預留空間。

另一個辦法就是到上海科創板，尤其對中小企業或者尚未盈利的公司，IPO規定最為寬鬆。與納斯達克相比，創辦人從科創板獲取的估值可能更高。對於規模較大的公司則可考慮港交所，該所近年為了吸引企業家對上市規則進行調整，包括允許同股不同權架構公司上市，而於周一(18日)的恒指公司諮詢總結中，同股不同權架構及第二上市公司一如所料，獲准納入恒指及國指選股範疇。

但值得留意，內地對於新股上市的限制相對嚴格，監管機構可能需要幾個月甚至幾年的時間來審核上市申請，意味着上市等待時間會比美國長，部分公司或者會「拖不起」。

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