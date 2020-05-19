宅經濟時代！單車「一車難求」　或永久改變生活模式

前幾年「共享單車」一度蔚然成風，造成大量浪費，目前則「一車難求」。外國傳媒報道，新冠肺炎疫情改變了美國大城市居民的生活，同時令到人們不敢搭公共交通工具，使「單車」成為了最佳的運動和代步工具，隨之而來就是大量缺貨，想買也買不到。

報道指出，美國紐約市地區的單車銷量倍增，顧客大排長龍，橫跨一個街區；亞利桑那州鳳凰城的單車連鎖店銷量是平時的3倍；首都華盛頓一家單車行的基本款式4月底已賣光，目前預訂的訂單之多打破了開店50年紀錄。

數據顯示，3月份的全美單車和配件，以及修車服務的營業額按年增近一倍。同月的通勤和健身單車銷售額大增66%，休閒用的單車增長了1.21倍，兒童單車增加59%，電動單車增長85%。到了4月底，許多商店和批發商的低價單車都賣光了，目前嚴重缺貨，全球供應鏈正加緊趕工，以應對需求大增。

紐約市布魯克林區今年的單車銷售按年飆逾6倍，有單車公司負責人說：「我從未見過生意那麼好，3周前，你還可以買到1,000美元(約7,800港元)以下的單車，現在已缺貨了。」有老闆亦說，上次賣得這麼快是1980年公共運輸人員大罷工時期。

事實上，全美各地的居家避疫令限制了人們的生活，造成單車大賣，但也許會永久改變單車的角色，變成生活必需品，因始終較公共運輸工具更安全，這亦是對一向偏愛汽車的美國人來說是巨大改變。

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