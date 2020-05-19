傳港交所本周晤券商 討論縮短IPO結算周期
2020年05月19日 14:10
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香港交易所(00388)考慮縮短新股結算周期有進展。外媒引述情人士報道，該所將於本周與券商會面討論有關建議。知情人士稱，如果與會者沒有重大異議，則於未來數周諮詢市場。
港交所去年已提出研究縮短新股結算周期，當時有指該所已開始向個別大型券商及其他持份者「摸底」。今年2月，港交所行政總裁李小加表示，縮短新股結算周期正在密鑼緊鼓地進行相關工作，但須綜合考慮包括技術、機制基本結構和邏輯，以及散戶交易前預先付款的問題。
新股結算周期的建議新運作模式，冀將定價至掛牌日所需時間，由目前的5天(T+5)縮短至1天(T+1)，並讓散戶和機構投資者一樣，不用過早鎖定資金，由銀行及券商等向散戶給予信用代替。
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