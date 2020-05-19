【全球攬炒】半數專家估現破產潮　年輕人就業最糟糕

世界經濟論壇發布報告顯示，多數風險專業人員預期，新冠肺炎疫情將導致全球經濟陷入長期衰退。世界經濟論壇常務董事Saadia Zahidi表示，這場危機摧毀了人們的生活和生計，引發一場有深遠影響的經濟危機，同時暴露了過去經濟的不足之處。

外報引述該報告指，在4月1至13日接受調查的347名受訪風險專業人員中，有2/3將全球經濟長期萎縮列為未來18個月的首要關注重點；有半數預期將出現破產、行業併購、產業無法復甦、高失業率等現象，尤其是年輕人將出現高失業率。

報告認為，環保的目標恐怕因疫情大流行而遭拋棄，但各國政府應嘗試創造「綠色復甦」。Zahidi表示，現在有個獨一無二的機遇，利用這場危機改變做事的方式，並建設更好的經濟，使其更具可持續性、韌性和包容性。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626