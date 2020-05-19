【深度解構】中資銀行壞帳壓力巨　內地擬延中小企還錢時間

財經媒體彭博報道，在新冠疫情超長戰線之下，面對苦苦掙扎的中小微企業，中資銀行壞帳壓力也正不可避免被推高，中國金融監管部門正考慮繼續推出靈活處理政策予以支持。

【延中小企還錢時間】

據消息人士透露，監管部門和部分商業銀行已進行溝通，考慮將受疫情影響的困難中小企業的本金還款時間或付息時間進一步延長至6月底以後，可以靈活安排還款計劃和還款方式等；分析師和銀行業人士指出，若無此類措施，下半年銀行將面臨不良貸款激增風險。

此前為響應中國央行等延遲中小微企業還本付息至6月底的政策，中資銀行首季已對近1.5萬億元人民幣(下同)的企業貸款實施延期還本付息或續貸，同時首季對企業、商戶和個人經營者發放的信用貸款增加2.5萬億元，增量接近去年同期的2倍。截至首季底，商業銀行不良貸款率按季僅微升0.05個百分點至1.91%，也呼應了監管部門為緩釋不良所作出的努力。

然而，隨着6月底不良貸款確認期限的臨近，全球經濟復甦緩於預期的現實令銀行不得不再次審視潛在的風險，及壞帳可能明顯攀升的壓力。

標普全球評級信用分析師胡暘瑞指出，這不僅僅是中國的問題，其他國家也面臨同樣的情況。國際機構例如IFRS和BASEL等在不良分類上有很多靈活性的安排。如果認定為不良就需要提高撥備，那麼盈利會很差，資本很難留存，如何支撐經濟？所以不良不會暴露得很快。

中國銀行董事長劉連舸在最新一期《中國金融》上撰文稱，該行對於有發展前景但暫時受疫情影響的客戶，針對其不同情況，安排調整還本計劃、延長計結息周期、延期、借新還舊、展期、調整授信品種等多種續貸方案，因戶施策，幫助企業解決流動資金緊張、回款周期延長等不同類型的困難。

【企業壓力巨 日子很難過】

雖然中國境內疫情相對受控，但海外疫情的爆發令經濟復甦前景似乎遙遙無期。張明是中國浙江一家生產木製和塑料製品的出口型小企業的總經理，與超過50萬家受疫情衝擊的中小企業一樣，張明的公司在2月國內疫情爆發高峰期獲得中國銀行延期還本付息及100萬元短期低息貸款，暫時得以「喘口氣」。

始料不及的是，隨着疫情全球大流行，張明公司的歐美客戶開始不斷取消訂單，因產品的終端客戶包括美國沃爾瑪、CVS和德國Aldi等大型超市需求急劇下滑，這導致公司在今年前4個月合同訂單按年下滑逾70%。眼下的燃眉之急是，他的另外一筆300萬元貸款將在5月底到期，湊齊這筆資金在當前公司幾乎零收入的情況下頗為不易。

他在採訪中說：「我們在絕望中看到希望，卻又很快在希望中看到失望。」他指出，往年第一、二季是訂單高峰期，下半年基本上僅有聖誕節等重要節日會增加訂單，「今年日子是特別難過的，(銀行還本付息)再延長3個月也好，但還是得看訂單復甦情況，今年很多純做代加工的(企業)絕大部分都要破產。」

【未來幾季中資銀行難捱】

穆迪分析師諸蜀寧指出，當前對不良貸款的定義是公司貸款逾期60天以上、零售貸款逾期90天以上，這意味着最新披露的系列指標，將難以體現大部分受疫情影響出現逾期的貸款。

穆迪金融機構部副總裁、高級分析師諸蜀寧在電話採訪中稱，預計未來幾個季度中資銀行的經營環境和資產質量將會惡化。尤其值得關注的是中資銀行未來幾個季度的不良生成壓力，儘管銀行會通過核銷、計提撥備等多種手段處理，但依然是值得重視的一大風險。

中國大型國有資管管理公司──中國東方發布的最新報告顯示，接近83%的受訪人士認為，當前商業銀行不良貸款率的公開數據與實際情況相比被低估，這個比例高於上一年度報告中的68.8%。

這數據亦說明今年的情況或更加惡化。中國首季GDP增速錄得40年來最差表現，疫情蔓延導致全球需求大幅下降，國內經濟復甦進程正變得更加艱難。

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