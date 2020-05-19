【新興市場風暴】央行技窮！印尼為保匯率　放棄減息

新興市場央行有技窮迹象！印尼正面對經濟疲弱，市場原以為央行會減息救市，但同時間，印尼盾兌每美元今年以來已累貶逾6%，成為亞洲表現最差的貨幣，央行為保匯率，限制了行動空間。印尼央行周二(19日)宣布，連續第2個月維持關鍵利率不變，出乎市場意料。

央行將利率維持在4.5厘，有別於市場普遍預期減息0.25厘。印尼央行曾在2、3月分別減息。不過，即使當局不減息，印尼盾照貶值1.42%，其後跌幅收窄至0.41%，至14,761印尼盾兌每美元，主因是市場憂慮經濟蕭條。因此，央行技窮迹象明顯。

央行指出，面對全球金融市場不確定性，這決定是要維持匯率穩定，但認為仍有減息空間，因為通脹低迷及有必要刺激經濟增長。

由於疫情重挫印尼貿易和消費者支出，政府將全年經濟增長預測從5.3%降至2.3%，並已推出破紀錄的緊急財政刺激措施對抗疫情，放棄了預算赤字佔國內生產總值(GDP)3%的債務上限。

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