【fb直播】港股有力挑戰25000關？
2020年05月19日 16:19
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新冠肺炎疫苗研發有進展，隔晚美股急升，帶動港股周二(19日)做好，早段曾彈逾600點，高見24500點水平，藍籌近乎全線上升，市底終於轉強？有望挑戰25,000關？
有傳美國納斯達克交易所(Nasdaq)，打算收緊中國公司首次公開招股(IPO)，加上據報內地電商京東來港第二上市有進展，或最快6月初招股，刺激香港交易所(00388)股價急彈，高追仲有無水位？
大市氣氛好轉，之前低殘的板塊有反彈，例如一眾中資航空股，其中中國南方航空(01055)最有力，曾彈逾6%。另外，油股繼續跟隨油價反彈，中國石油股份(00857)升逾4%。金融股都得彈，滙豐控股(00005)曾陣逾3%，友邦保險(01299)重上70蚊。仲有咩股份可追落後？
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