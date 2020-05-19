【市後重點睇】美匯回落 道期靠穩
2020年05月19日 16:20
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美匯指數進一步回落至99.47，離岸人民幣(CNH)7.12上落，港匯高見7.7505，美元兌日圓企107.39，歐元報1.0933，英鎊報1.2237。金價處1,730美元。油價做好，布油見35.02美元，紐油報32.6美元。道指期貨上升19點。
●市後關注點
-20:30 美國4月新屋動工；美國4月建築批核
-22:00 聯儲局主席鮑威爾和財長姆紐欽到參議院銀行委員會作證
●恒生指數全日收報24,388點，升453點或1.89%。主板成交1,259億港元。香港交易所升上3個月高位，收報265.2元，升4.08%。https://bit.ly/3g6eMlg
●A股快報：滬綜指收升23點，創業板指升1.3%。https://bit.ly/2zKyS3D
●亞洲股市：日股收升299點，韓股漲逾2%。
●【深度解構】中美開打金融戰，香港有望漁人得利？https://bit.ly/2TgBT2o
●【全球攬炒】
-澳洲央行會議記錄：經濟萎縮前所未有。
-復甦較預期慢，IMF警告再降經濟預測。
-半數專家估現破產潮，年輕人就業最糟糕。
●傳中國敦促企業到倫敦上市，為復甦募集資金。
●傳納斯達克擬收緊上市規則，勢阻中企赴美IPO。
-倘納斯達克收緊上市規限，中國初創仍有選擇嗎？https://bit.ly/2Xd8Uhl
●傳軟銀最早本周配售T-Mobile US股權，套1,560億元。
●【藍籌新規】高盛：若阿里美團小米染藍，或吸「金」逾150億。
●傳港交所本周晤券商，討論縮短IPO結算周期。
●新股專輯：
-騰訊投資！傳微醫本月底遞交在港上市申請。
-傳京東下周尋求通過上市聆訊，擬下月中掛牌。
●新冠肺炎：
-花旗首季亞太區機構客戶網上開戶數目增近3倍半。
-業主唔再減租，香港逾1.5萬間店舖等「執」？https://bit.ly/2Zf2bWC
●工銀亞洲「百分百擔保特惠貸款」獲近600宗查詢。
●再誕樓王！長發邨未補價呎售8,262元，貴絕青衣。
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