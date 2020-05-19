康宏資產管理推薦債券違反規定　遭證監譴責及罰款640萬

香港證監會讉責康宏資產管理，由於該公司在向客戶作出有關債券的招攬行為及建議時出現監控缺失，並罰款640萬港元。

證監會發現，康宏資產管理在2015年3月至2017年1月期間，介紹客戶使用一個第三方平台執行30項根據《主板上市規則》第37章上市的債券的交易，當中有部分涉及向客戶作出的招攬行為或建議。在推薦債券時，其沒有在作出建議或招攬行為前，就有關債券進行妥善而充分的產品盡職審查；設立有效的系統，以確保有關債券的建議或招攬行為在所有情況下都是合適和合理的；就其向客戶提供的投資意見或建議備存適當的文件紀錄，並向每名客戶提供書面意見的副本；及設立充足而有效的內部監控措施和系統，以勤勉盡責地監督及監察透過第三方平台執行的債券銷售交易，並確保有關監管規定獲得遵守。

證監會指，已多次提醒持牌法團有關遵守為客戶提供合理適當建議的責任的重要性，並就銷售定息產品、複雜類別債券及高息債券提供了具體指引，但康宏資產管理並無設立有效的系統，以確保產品的合適性。而目前並無證據顯示康宏資產管理的客戶曾作出投訴或蒙受損失。另外，該公司決定停止向客戶銷售第37章債券，而管理團隊由新的董事及核心職能主管。

雖然康宏資產管理過往並無遭受紀律處分的紀錄，並與證監會合作解決證監會的關注事項，但該會認為有必要向市場傳達強烈的阻嚇訊息，防止再有類似的失當行為發生，故作出關紀律處分。