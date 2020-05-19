【運輸慘淡】九巴母公司載通發盈警　料6個月虧損

集團指出，預期虧損主要歸因於新型冠狀病毒疾病的爆發，以及香港政府相應實施的抗疫措施，包括停學、嚴格的邊境控制措施及在家辦公安排，導致巴士乘客量大幅減少及集團專營和非專營巴士業務的收入下降。此外，疫情爆發對集團位於中國內地的運輸業務表現亦產生不利影響。恢復的時間和程度仍無法確定。

為應對疫情爆發帶來的不利影響，集團已採取多項成本控制措施以減輕財務影響，而集團的整體財務狀況保持穩健。此外，香港政府推出一系列紓困措施，為客運業提供財政支持，這將為集團於2020年下半年的發展提供動力。

集團截至2020年6月30日止6個月的綜合業績預計將於8月公布。

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