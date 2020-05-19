【宅經濟隱憂】呢樣「宅家」必需品出貨量不升反跌！

新冠肺炎全球肆虐，各國均採取措施限制社交活動，造就視像串流服務及家庭遊戲機需求大升，但「同機唔同命」，今年首季的全球電視出貨量僅有4,329萬部，較去年同期減少16.4%，或為「宅經濟」浪潮敲起警號。

根據市調機構Omdia的調查數據，TCL等中國廠商的電視出貨量，在當季減少14.4%至1,513萬部；而Sony等日本廠商的電視出貨量，則在當季減少26.2%至442萬部。

在「疫」市下只南韓廠商出現小幅成長，三星與LG在當季的合併電視出貨量，出現按年增2.6%至1,678萬部。

根據報告，若以電視的銷售額來看，估計三星在今年首季會拿下31.9%的市佔率，LG以17%市佔拿下第二。

而值得注意的是，三星電視在北美及歐洲的表現頗為強勁，其市場份額分別佔比42.5%和41.1%。其中，三星在75寸以上的電視產品，份額高達半數以上。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626