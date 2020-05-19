今次經濟蕭條何解史無前例？美國10個數字嚇親你

外國傳媒報道，目前美國正經歷自從1930年代「大蕭條」以來最嚴重經濟衰退，同時也正經歷史上最大失業潮。以下10個數字可以引證：

【1、逾10萬家企業「關門大吉」】

根據美國國家經濟研究局近日發表的研究顯示，在這場疫情期間，已有超過10萬家美國企業永久關閉，代表數百萬工作機會永遠不會回來。

【2、經濟瘋狂萎縮】

亞特蘭大聯儲銀行預計，第2季美國國內生產總值(GDP)將大幅萎縮42.8%。相比之下，已公布的美國第一季GDP萎縮4.8%。

【3、零售史上最淡】

美國4月零售銷售大降16.4%，為史上最差。由於消費佔美國GDP比重達七成，故被視為「恐怖數據」。

【4、工廠廣泛「停工」】

美國4月工廠產出下降13.7%，也是史上最差。

【5、「死物」需求大減】

美國4月工業產出下降11.2%，為101年以來最差。這反映供應鏈受阻，需求下跌。

【6、失業人數破紀錄】

美國截至5月9日當周，新申領失業救濟金人數錄得298.1萬人，這使整個疫情期間的失業人數達到了3,650萬。1930年代「大蕭條」時，也只有約1,500萬美國人失業。

【7、實際失業率30.7%】

根據芝加哥聯儲銀行數據顯示，美國實際失業率現在為30.7%。

【8、低收入家庭多失業】

根據聯儲局進行的調查顯示，在年收入低於4萬美元(約31萬港元)的家庭中，幾乎40%表示，他們失業了。

【9、逾四成工種「永久」消失】

有研究顯示，在疫情期間，有42%工作機會流失是「永久」。

【10、無家可歸人口恐飆45%】

根據哥倫比亞大學經濟學教授的說法，到2020年底，美國無家可歸的人口最多可能增加45%。

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