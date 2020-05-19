毀滅性數字！美11%小企恐未來3個月倒閉

外國傳媒報道，根據Facebook與小企業圓桌會議上月進行的一項調查顯示，美國1/3的小企業已因疫情停業，如果疫情持續，還有11%將在未來3個月內關閉。

值得留意的是，美國8.6萬名小企業主和員工參與了這項調查，Facebook首席營運官Sheryl Sandberg表示，數字是「毀滅性」。

大多數被關閉的企業不知道他們將如何找到重新開放的資金，也不指望重新僱用被裁減的員工。Sandberg稱，這是因為他們認為自己做不到，而不是他們不想做。在正常情況下，小企業佔美國就業職位增長比重達2/3，而Facebook的廣告商大部分都是小企業，他們使用Facebook、Instagram，以及WhatsApp等與客戶溝通。

另外，美國抵押貸款銀行家協會公布的最新數據顯示，目前有410多萬業主正享受延期還款計劃。截至5月10日，所有抵押貸款中，有8.16%為延期還貸，意味着借款人可以選擇不還款或減少還款，這增幅高於5月3日的7.91%。

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