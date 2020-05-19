迷你盤應市！一萬元或以下租賃比例增至5.2%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，租金調整持續，加上部分迷你單位收樓後陸續租出，根據該行新簽租約統計，4月份月租10,000港元或以下的租賃比例最新錄5.2%，是今次調整階段內首次升至半成水平。相信短期內迷你單位陸續得到承接，月租10,000元或以下的比例有機會輕微上升，但迷你租盤數量有限，料難以推高低價租賃比例至一成水平。

若按季統計，2019年第2季低價租賃比例僅1.4%，其後中美貿易戰升溫及社會氣氛拖累，第3季及第4季的比例升至2.2%及3.2%。2020年因新冠肺炎疫情打擊全球經濟，租金跌勢進一步擴大，加上部分迷你單位入伙招租，刺激2020年第一季比例升至4.5%。

4月份月租一萬元或以下的租賃成交主要來自新界，包括大埔半山(佔15.5%)、粉嶺(佔9.3%)、屯門市中心(佔7.2%)及上水(佔6.2%)等。九龍亦出現低價租賃成交，包括大角咀、九龍城及佐敦等。當中來自大角咀的低價租賃比例達8.2%，主是為新盤超迷你單位。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626