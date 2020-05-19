【全球攬炒】港商偏悲觀　近1/3警告：只能多捱6個月

新冠肺炎疫情加劇經濟衰退，香港總商會調查顯示，近1/3的受訪企業憂慮，業務最多只能維持6個月，約16%企業則表示能夠維持5至6個月，而能夠多營運3至4個月的企業則佔12%。疫情持續多久仍為未知數，此亦為企業的首要關注點；其次為資金周轉和業務虧損。

總商會於5月4至8日期間進行調查，了解疫情對公司業務的影響，回覆會員有352名。調查結果顯示，合共86%的受訪企業在香港的商業活動受到疫情嚴重(48%)或一定程度影響(38%)。

總商會主席王冬勝表示，調查進一步反映，企業的經營受到前所未有的挑戰，超過四成受訪企業的營業額減半，而12%表示下跌九成或更多。雖然香港經濟的基本面不錯，應變力亦高，但商界作為本港經濟重要支柱，需要不斷支持以渡過難關。

為紓緩資金周轉困難，受訪企業表示已經與業主和銀行商討，以訂立更優惠的租賃及融資條件，並減少投資開支。為避免裁員，33%的受訪公司表示，不得不削減僱員的工時，又或要求員工放無薪假(26%)。

王冬勝補充，政府的紓緩措施有助解決企業的燃眉之急，然而，由於預期經濟復甦的過程漫長，超過三成受訪企業估計呈現「L形」狀態 ，意味當局應需要持續推出紓緩措施，協助走出困境。

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