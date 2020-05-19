【財困危機】拖數乍現！近半香港消費者擬借錢還債

環聯調查顯示，新冠肺炎疫情大流行，拖累香港經濟狀況，並衝擊消費者的收入，促使他們削減開支及減低對信貸的需求。與此同時，逾期還款率開始攀升，尤以信用卡、私人貸款和循環貸款這三個產品最為顯著，以致財務機構收緊貸款審核標準。消費者行為和放貸模式的轉變，導致信貸交易轉趨淡靜。

宏觀經濟衝擊下，首季主要消費者信貸應繳款項結欠按年下降，汽車貸款跌幅最大，達14.4%，但信用卡貸款和按揭則逆向增長11.5%及9.6%。然而，逾期還款率持續上升，尤其是私人貸款和循環貸款，分別按年上升0.12和0.19個百分點，至0.49%及0.57%。信用卡的逾期還款率也錄得0.1個百分點的升幅，至0.26%。在這三個類別中，Z世代消費者(從1995年及之後出生的消費者)在過去兩季的逾期還款率按年增長最高。

除信貸應繳款項下跌外，去年第4季整體新增貸款數目亦有所下降，但由於新增貸款數據滯後一個季度，首季的信貸紀錄查詢量更適切反映近期的信貸需求，有關查詢於首季下降，顯示消費者對新信貸的需求受到負面影響。

於疫情期間，環聯以問卷調查方式訪問香港消費者，以評估疫情的財政影響。受疫情影響財務的消費者中，一半以上會動用積蓄來償付帳單，而近半數的消費者表示打算向朋友或家人借錢。只有一小部分消費者表示他們會申請私人貸款或信用卡來償付帳單，或可解釋為何在財政困難加劇時，消費者信貸紀錄查詢數字反而下降。

環聯香港區行政總裁林嘉儀指出，隨着整體經濟、企業和消費者繼續應對並適應疫情，提供信貸的能力和負責任地使用信貸至關重要。消費者信心明顯地被去年底的經濟衰退，以及由今年首季疫情引起的市場不穩定及干擾而削弱，財務機構必須能夠持續充分掌握消費者的信貸申請，及其整體資產組合的風險。

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