向世界錢進：呢度上車100%按揭　港人「荷」需首期？

荷蘭的鬱金香花海、風車村令人流連忘返，對自由的尺度更叫人大開眼界。若想住在荷蘭，約336萬港元已可買入800方呎新樓單位，舊樓更平一半。更難以置信的是，若你有一份全職工作，零首期上車不是夢！

【使費不高 生活壓力小】

土生土長的90後港人Wendy，大學畢業後在香港工作了兩年多，於2018年尾結婚後，就辭職跟隨丈夫前往荷蘭生活。她的丈夫也是香港人，四年前到荷蘭讀書，發覺當地生活十分舒適，而考慮到香港的教育制度、生活壓力、樓價、政治等，於是回港結婚後，兩人一起移居荷蘭。

他們當時的想法是，即使找不到工作，也可以靠積蓄生活，一年僅用15萬港元，亦即平均每月1.25萬元：「要很節儉，不買東西、不出街食，餐餐自己煮！」

現時她已在荷蘭生活一年多，住在第三大城市海牙。她指：「我很快就投入這邊的生活，因為在華人教會認識到一班說廣東話的姊妹，平日常與她們聚會、食下午茶，建立了社交圈子。」

荷蘭是個花國，春天的時候周圍都開滿不同的花，令人心曠神怡。她喜歡這裏休閒、零壓力的生活：「因為以往在香港工作，總是忙碌，早出晚歸，與家人相處的時間不多，現在反而可以隔幾天就進行視像通話，多了聯繫。」

【香港人多 容易適應】

此外，他們居住的城市有唐人街，周末會去茶樓飲茶，可一解思鄉之苦。在這裏生活久了，發現有很多香港人移居荷蘭，也有不少華人超市，可以買到不同種類的中式和東南亞食材，十分方便。中秋節想食月餅亦可買到美心月餅。

儘管如此，她認為如果香港人想搬來這裏居住，有些地方還是要適應或注意。香港是一個國際大都會，有很多工作機會，有多姿多采的生活，而且生活節奏比較快。相反，荷蘭生活比較休閒，大家要有耐性，因巴士和火車班次比較疏落，而且火車常常延誤，若錯過一班車，需要等15至30分鐘。

餐廳很早關門，不能吃消夜或糖水，娛樂也相對較少，周末多數留家修理後花園、踏單車、跑步或去朋友家中聚聚。另外，當地日照時間是冬短夏長，冬天的時候常因日照時間短，心情容易悶悶不樂。

【上車門檻低 可毋須首期】

她續分享，以在海牙租屋為例，700方呎的單位月租900歐元(約7,560港元)，包上網水電費用，但不包傢俬。而在首都阿姆斯特丹附近，租金會升到1,500至2,000歐元(約1.26萬至1.68萬港元)不等，視乎與市中心的距離。

買樓方面，當地20年定息按揭利率兩厘。她表示，即使你沒有荷蘭國籍或永居，只要在荷蘭有穩定收入、公司擔保會繼續聘請你，就可申請100%按揭貸款。至於可以借到的最大按揭金額是全年稅前收入的5倍。舉例每月稅前收入3,000歐元(約2.5萬港元)，計及年終有額外一個月的獎金，一年收入3.9萬歐元，最高貸款額等於19.5萬歐元(約163萬港元)。

而以海牙為例，一個40至60年樓齡的800方呎單位，成交價約20萬歐元(約168萬港元)，高收入打工仔不用拿首期出來：「在5、6年前，更可以向銀行借樓價的105至110%不等，業主可用這些錢來為新居裝修、買傢俬。」

如果想住新樓，在海牙的800方呎單位，約40萬歐元(約336萬港元)有交易；而1,700方呎的四層新屋，索價約65萬歐元(約546萬港元)。

【交通費最貴 寧頂踩單車】

談及消費和生活水平，她認為荷蘭的交通費最貴，搭電車或巴士要2至3歐元(約16.8至25.2港元)一程，搭火車由海牙去阿姆斯特丹要12.5歐元(約105港元)一程。幸而，荷蘭的單車配套做得很全面，在市內很多人會踏單車出入，有時更快過搭車。

飲食方面，外出吃一頓午餐大概15歐元(約126港元)、晚餐要20歐元(約168港元)。到街市買食材尚算便宜，例如1.5歐元(約12.6港元)有1公斤橙、3歐元(約25.2港元)1公斤雞翼、5歐元(約42港元)有兩尾冰鮮魚。

【教育醫療佳 設最低工資】

政府規定每人都需要買醫療保險，她買的是最基本醫保，每月保費120歐元(約1,000港元)，覆蓋基本和緊急醫療。教育方面，4至18歲的兒童與青少年都可享免費教育，而4歲以下兒童由政府補助上幼兒園或日托中心。

至於工作，荷蘭設最低工資，據最新標準，21歲及以上僱員稅前月薪為1,653.6歐元(近1.39萬港元)。另外，荷蘭平均稅前收入是2,000至2,500歐元(約1.68萬至2.1萬港元)，但當地稅率高，由36.55至51.95%不等，薪酬愈高，稅率愈高。

Wendy半年前開始做採購工作，她認為在荷蘭公司工作最吸引之處，是每年5月也會收到年薪8%的假期津貼。她舉例：「月薪2,000歐元，年收入2.4萬歐元，8%津貼即有1,920歐元(約1.61萬港元)，加上一些公司會在12月發聖誕獎金，且平均給予24至30日年假，所以打工仔女可以有假期有錢去旅行！」

她認為如果有專業知識背景，如資訊科技，不用懂荷蘭文，也容易找到工作。若沒有專業知識，很多荷蘭公司會請懂荷蘭文的人。若你懂英文、普通話、廣東話，可嘗試到華人公司。

【移民條件你要知】

荷蘭不是一個在當地買樓就可移居的國家，必須為當地經濟和企業帶來增值貢獻。外國人投資至少125萬歐元(約1,050萬港元)在指定創新基金，或投資在當地企業推動創新，並創造至少10個職位，才可獲3年居留，其後可續簽。居住滿五年後可申請入籍。

Wendy表示，她知道較多人是透過讀書移民荷蘭：「很多人在這裏讀一、兩年碩士，之後申請一年Search Year Visa(找工作簽證)，這一年可在荷蘭找工，找到工作後，公司可幫你申請工作簽證。只要在荷蘭居留5年，通過荷蘭文A2程度和社會融入考試，可取得荷蘭永久居留身份。」

此外，也可找荷蘭人做伴侶。只要另一半是荷蘭人，有足夠和持續的收入，就可以申請伴侶入籍，但伴侶需要在移民前通過荷蘭文A2程度和社會融入考試。

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