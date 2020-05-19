觀塘安達臣道首置地逾49億元批出　貼近估值下限

根據出售章程，該盤將來須提供不少於1,000個資助房屋單位，項目取得佔用許可證後，政府會從所有住宅單位中隨機選定作「首置」單位，其中包括200個開放式單位、250個一房單位及550個兩房單位，並以市價8折出售。

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