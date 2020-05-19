觀塘安達臣道首置地逾49億元批出 貼近估值下限
2020年05月19日 18:48
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地政總署公布，觀塘安達臣道對出首置住宅地以49.51億港元批出，中標財團為長實集團(01113)。項目可建總樓面約1,089,176方呎，每方呎樓面地價4,546元，貼近市場估值下限。
項目雖然有不少限制，但上周仍收到9份標書，其他入標財團包括信和置業(00083)、會德豐地產、華懋集團、佳明集團控股(01271)、嘉華國際(00173)、中國海外發展(00688)等，而恒基地產(00012)亦夥拍遠東發展(00035)等合作競投。
根據出售章程，該盤將來須提供不少於1,000個資助房屋單位，項目取得佔用許可證後，政府會從所有住宅單位中隨機選定作「首置」單位，其中包括200個開放式單位、250個一房單位及550個兩房單位，並以市價8折出售。
長實集團(01113)執行董事吳佳慶表示，公司對投得安達臣道地皮感到欣喜，冀透過有關發展項目為香港房屋供應作出貢獻。
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