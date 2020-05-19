理財Campus：5大名牌A股 散戶點揀？
2020年05月19日 19:13
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散戶在「疫」市下如何獲利？中國疫情最先緩和，料經濟復甦較快，香港投資者可經滬股通及深股通投資名牌A股，相對於一味押注港股，是否更易有驚喜收穫？以下嚴選5隻抗跌力強的行業龍頭股，專家料中線前景可期。
●白酒股【瀘州老窖】：估值較低 股價易爆上
值買度：★★★★★(5★為最高，1★為最低)
面對疫情，瀘州老窖(000568.SZ)主動取消國窖1573經典裝及瀘州老窖特曲2至3月份配額，主動控制供應消化渠道庫存，減輕經營商壓力，令今年首季營業收入按年跌逾15%至35.53億元人民幣(下同)。不過，香港金融資產交易集團董事局主席尹滿華仍認為，未來經濟無論好壞，白酒都會一樣好賣。
他解釋，濃香型白酒一向較受歡迎。白酒市場的三個龍頭企業為瀘州老窖、五糧液(000858.SZ)及貴州茅台(600519.SH)。主流香型白酒分為醬香型及濃香型，而茅台為醬香型，五糧液及瀘州老窖則為濃香型。他另指，瀘州老窖擴充產能的能力強，能滿足市場因人口老化及消費升級而對高端白酒的大需求，故料銷量會持續增加。而其估值相對同行低，所以股價未來爆升能力亦會更大。
●速遞股【順豐】：客戶基礎大 利拓外賣
值買度：★★★★
內地速遞龍頭順豐控股(002352.SZ)加入外賣戰團，推出名為「豐食」的外賣平台。尹滿華表示，送信及送外賣的本質無分別，其只要善用龐大的客戶基礎拓展外賣業務，將對美團點評(03690)構成威脅。另外，公司自2008年建立自己的航空公司，開拓國際市場，加強速遞競爭優勢。於新冠肺炎疫情肆虐期間，陸運體系嚴重削弱，其空運發揮顯著作用，快速調配貨機運送防疫物資到武漢。
順豐首3個月速運物流及供應鏈合共收入均錄得按年增長。其中，3月份按年增長47.18%至126.28億元，增長主要受益於時效產品、特惠專配產品及其他新業務均保持較高增長。惟今年首季純利9.07億元，按年降28.16%。
●內房股【招商蛇口】：政策刺激 銷售料續強
值買度：★★★★
房地產企業招商蛇口(001979.SZ)起家於深圳蛇口，尹滿華預計，中國會繼續實施寬鬆貨幣及財政政策，雖則中央多番提醒房屋是用來自住而非炒賣，但刺激房地產市場仍是推動經濟的重要政策，料公司的物業銷售增長會維持強勁。此外，招商蛇口在前海自貿區的土地儲備充足，將成為業務重要增長點。
招商蛇口今年首季實現營業收入117億元，按年增加171%；純利5.39億元，按年下跌79%。公告指盈利大減近八成主要因去年同期子公司增資擴股轉讓股權扣稅後產生淨收益22億元，剔出上述原因，純利按年增加34.44%。
●電子股【立訊精密】：Apple代工廠 大行叫買
值買度：★★★★
立訊精密(002475.SZ)受疫情的影響不大，今年首季營業收入165.13億元，按年增83.1%；盈利9.82億元，按年增59.4%。耀才證券研究部分析員黃澤航指，儘管疫情打擊全球經營環境，AirPods無線耳機等高端電子產品的銷量未受太大影響，公司自2017年成為了美國蘋果公司(Apple Inc.)的AirPods生產工廠，成為業務主要增長動力。高盛更給予立訊精密「買入」評級。
公司生產經營連接器、聲學、無線充電等，廣泛應用於電腦及周邊、消費電子、通信等。市場更傳出，Apple建議立訊精密投資於iPhone、MacBook金屬外殼的供應商「可成科技」，成事後，其有能力生產高品質金屬外殼，挑戰鴻海地位。
●旅遊股【中國國旅】：受惠海外消費力回流
值買度：★★★
主營旅行社及免稅服務的中國國旅(601888.SH)，黃澤航認為是屬於中線績優成長股，料其免稅業務短期內會有一至兩成增長。他解釋，在疫情影響下，內地人的海外消費力回流，加上內地處於國民消費升級，以及中產和高收入階層迅速崛起之時，中高端消費需求有望保持旺盛，故中國國旅能看高一線。其股本回報率過去兩年都維持20%之上，反映公司利用資產淨值產生純利的能力高。
不過，公司首季營業收入按年跌44.23%至76.36億元；純利更由盈轉虧，蝕1.2億元，是自2009年以來首次季度虧損。公司表示，受疫情影響，公司免稅商店客源按年大幅下降，部分免稅商店先後閉店或調整營業時間，影響公司正常營運。就此，公司根據自身經營特點不斷創新及改良線上購物模式，加大免稅品線上預定的銷售及促銷力度，減少疫情對公司經營的衝擊。
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