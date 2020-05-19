理財Campus：5大名牌A股　散戶點揀？

散戶在「疫」市下如何獲利？中國疫情最先緩和，料經濟復甦較快，香港投資者可經滬股通及深股通投資名牌A股，相對於一味押注港股，是否更易有驚喜收穫？以下嚴選5隻抗跌力強的行業龍頭股，專家料中線前景可期。

●白酒股【瀘州老窖】：估值較低 股價易爆上

值買度：★★★★★(5★為最高，1★為最低)

●速遞股【順豐】：客戶基礎大 利拓外賣

值買度：★★★★

順豐首3個月速運物流及供應鏈合共收入均錄得按年增長。其中，3月份按年增長47.18%至126.28億元，增長主要受益於時效產品、特惠專配產品及其他新業務均保持較高增長。惟今年首季純利9.07億元，按年降28.16%。

●內房股【招商蛇口】：政策刺激 銷售料續強

值買度：★★★★

招商蛇口今年首季實現營業收入117億元，按年增加171%；純利5.39億元，按年下跌79%。公告指盈利大減近八成主要因去年同期子公司增資擴股轉讓股權扣稅後產生淨收益22億元，剔出上述原因，純利按年增加34.44%。

●電子股【立訊精密】：Apple代工廠 大行叫買

值買度：★★★★

公司生產經營連接器、聲學、無線充電等，廣泛應用於電腦及周邊、消費電子、通信等。市場更傳出，Apple建議立訊精密投資於iPhone、MacBook金屬外殼的供應商「可成科技」，成事後，其有能力生產高品質金屬外殼，挑戰鴻海地位。

●旅遊股【中國國旅】：受惠海外消費力回流

值買度：★★★

不過，公司首季營業收入按年跌44.23%至76.36億元；純利更由盈轉虧，蝕1.2億元，是自2009年以來首次季度虧損。公司表示，受疫情影響，公司免稅商店客源按年大幅下降，部分免稅商店先後閉店或調整營業時間，影響公司正常營運。就此，公司根據自身經營特點不斷創新及改良線上購物模式，加大免稅品線上預定的銷售及促銷力度，減少疫情對公司經營的衝擊。

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