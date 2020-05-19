致富智庫：今年畢業？奧巴馬：別怕！做你認為正確的事

到了5月，意味着一年一度的暑假快到，亦是莘莘學子的畢業時節。不過，生不逢時，今年遇着世紀瘟疫，找工作確實有難度。面對「疫」境中的逆境，美國前總統奧巴馬如此勉勵一眾年輕人。以下是他感人的演講全文：

在任何情況下，畢業都是一項重大成就。你們當中有些人必須克服重重障礙，無論是生病、父母失去工作、還是生活在各種你總是打不入的小圈中，這都是成長過程必經的挑戰，你們所有人都必須面對社交媒體所帶來的壓力，甚至校園槍擊案的恐懼及氣候變化的陰影。

因為疫情的影響，你一直期待着的畢業典禮無法實現，但請別失望，這些挫折很快就會過去。

雖然我對自己高中畢業的記憶不多，但我知道或許不要坐在台下聽冗長的演講並不是壞事，畢竟許多人會滔滔不絕，加上畢業帽戴起來也不是很舒服。一旦眼前的公共衛生危機結束，未來你會有許多的時間和朋友見面。

然而，真正的事實是，畢業也標誌着你踏入成年，這是你開始可以掌控自己生活的時間，並面對自己未來最重要的事情：你想要追求的職業、想要和誰建立家庭──用你賴以生存的價值觀。

由於目前世界經濟狀況確實有點嚇人，包含上大學的挑戰及找到第一份工作，將變得更艱難，即使相對富裕的家庭，也正面臨巨大不確定性。

不過，這些挑戰也意味着你將較某些世代的人更快速地成長。疾病的大流行暴露了美國許多深層次的問題，例如嚴重經濟不平等、持續種族差距到最基本的醫療保健，許多年輕人意識到舊有的辦事方式已行不通了，未來的社會和民主唯有在我們互相思考彼此、為他人着想時，才能發揮作用。

這也拉開了另一個難題的序幕：一旦我們的童年結束，最終都必須接受現實，你曾認為負責任的成年人都在做甚麼？他們也沒有所謂的答案、甚至沒有問正確的問題。因此，如果世界能變得更好，將取決於你！

我要提供3個建議給大家：

首先：不要害怕！美國之前曾經歷更艱難時期，例如奴隸制度、南北戰爭、饑荒、疾病、(1930年代)經濟大蕭條和911事件，每次挫折使我們更強大，都是因新一代的年輕人，就像是你一樣，從過去的錯誤中吸取教訓，並了解該如何才能把事情變得更好。

第二：做你認為正確的事！如果只做自我感覺良好、方便、容易的事，那就是小孩子的想法。不幸的是，依然有許多所謂成年人，包括一些有奇特銜頭和重要工作的大人物，依然以這樣的方式思考──這就是目前社會如此混亂的原因。

我希望你以持久的價值觀為基礎，例如誠實、勤奮、責任、公平、慷慨、尊重他人。你不可能每次都做對，會像許多人一樣犯錯，但若能傾聽內心的聲音，即使很難、會遇上種種挑戰，人們也會注意到，你將會成為解決問題的一份子，而不是製造問題的那種人。

第三：建立一個團隊，因沒有人能獨自做大事！現在當人們感害怕時，往往很容易產生憤世嫉俗的聲音，甚至遇上不同的質疑。不過，如果我們要渡過這些困難時期；如果我們要創造一個每人都有機會找到工作，並能負擔大學學費的世界；如果我們要保護環境，並戰勝未來的流行病......那麼，我們不得不一起做。

因此，要在競爭下學習、捍衛彼此的權益，拋棄所有分裂我們的舊思維方式，即性別歧視、種族偏見、貪婪，並使世界走上一條不同的道路。

恭喜2020年的畢業生，讓我們一起感到驕傲。

【一段很有意思的話】

看畢以上的文章，你有何感覺？最後要分享以下有一段很有意思、亦是真實例子的分享說話：

有人22歲就畢業了，但等了5年才找到穩定的工作！

有人25歲就當上CEO(創業成為公司的老闆)，卻在50歲去世。

也有人遲到50歲才當上CEO，然後活到90歲。

有人單身，同時也有人已婚。

美國前總統奧巴馬55歲就做完8年總統退下來，但特朗普在70歲才開始做總統。

事實上，世上每個人本來就有自己的發展時區，身邊有些人看似走在你前面，也有人看似走在你後面。不用嫉妒或嘲笑，其實每個人都在「做自己」，你也是！

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