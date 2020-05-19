僅10%基金經理估經濟V形復甦　為何冧市未到？

儘管全球股市從3月低位累漲了近30%，但美國銀行調查的大多數基金經理，仍然對上漲能否持續持懷疑態度，並且認為經濟不會從冠狀病毒危機中快速復甦。

在5月7日至14日的調查中，68%基金經理稱，股市上漲只是熊市反彈，也就是股市在跌至新低之前的短期快速反彈。只有1/4人認為股市已進入了新的牛市。僅有10%的受訪基金經理預計經濟將以V形快速而劇烈復甦，而75%的受訪者預計，將是需要更長時間的U形或W形反彈。

從好的方面來看，5月基金經理對全球增長的預期大幅上升。根據美國銀行的調查，38%的基金經理預測未來12個月世界經濟將走強。與此同時，投資者認為全球製造業採購經理指數(PMI)在今年11月之前不會升破50，即不會重返50以上的擴張水平。

過去兩個月裏，全球風險資產飆升，得益於強有力的貨幣和財政支持措施，以及隨着主要經濟體放鬆封鎖措施，投資者也樂觀預計經濟可能反彈。然而，資金持續流入貨幣市場和債券基金表明，由於擔心疫情再度爆發以及企業盈利受到持續損害，許多投資者都遠離股市。

最新的美國銀行調查顯示，現金水平小幅下降至5.7%，但仍遠高於4.7%的10年平均水平，而債券配置比例躍升至2009年金融危機以來的最高水平。調查顯示，基金經理持有美國股票好倉倉位，對歐元區股票是淡倉倉位。

值得留意的是，往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。換言之，目前這信號顯示，股市大冧時機未到。

由於冠狀病毒繼續在全球新聞中佔據主導地位，調查顯示，投資者認為第二波疫情是市場的最大尾部風險。疫苗研發的突破被認為是最有可能推動V形復甦的催化劑。

由於如此多的傳統基金經理遠離風險資產，美國銀行的調查可以讓人一窺哪些市場參與者一直在推動股市上漲。調查結果顯示，對沖基金本月增持股票，達到34%的淨好倉倉位，使股票配置接近2月市場崩盤前的水平。

美國銀行在全球調查了194家管理5,910億美元資產的基金公司。

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