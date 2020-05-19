新盤UPDATES：各區特色大宅交易不斷湧現

發展商推盤攻勢凌厲，再有大型項目落實周內正式開售，市場認購反應持續踴躍。同時，各區特色大宅亦受追捧，大額交易不斷湧現。

●Wetland 2期暫錄逾6千登記 本周六開售200伙

大型新盤魚貫開售。新地代理總經理胡致遠稱，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，收票反應持續理想，最新原價加推123伙，折實平均呎價12,639元。

他透露，項目初步已錄超過6,000個登記，本周六(23日)正式開售200伙，間隔兩房至三房不等，折實售價490.38萬元起，折實市值約13.5億元。首輪銷售將於本周四(20日)下午截止接受認購，周五會預先抽籤，周六開售當日分3個組別揀樓，希望分散人流。

●The Campton交樓標準示範單位曝光

市區新盤競爭升溫。萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，首度安排傳媒參觀3個交樓標準示範單位，其中參照28樓E室搭建的一房戶，實用面積369方呎，廚房屬開放式設計，大廳連接面積22方呎露台。

至於根據28樓D室打造的兩房戶，實用面積465方呎，大廳及睡房分別設有面積22方呎露台與16方呎工作平台。

而參考28樓B室製作的三房戶，實用面積657方呎，廚房屬傳統梗廚，浴室設計創新，淋浴間、坐廁及洗手盆分為3個獨立空間，方便多人同時使用。

●The Campton將於24小時內開價 料本月推售

萬科香港執行董事周銘禧表示，長沙灣The Campton將於24小時內公布首張價單，項目料在5月內展開首輪銷售，售價將參考同區的一手及二手住宅項目。

他又指出，過去數個月疫情壓抑市場需求，惟目前疫情有少少減退，代理樓價指數也向上升，認為市場已在慢慢好轉，並處於復甦期。

項目示範單位將於周四開放予公眾參觀，並將採取防疫措施，他表示，買家參觀示範單位時需要佩戴口罩，而示範單位每隔一小時將進行消毒。另外也會安排人群管理及提供網上登記預約樓，以作分流作用。

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