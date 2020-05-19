樓價UPDATES：二手筍盤被消化　荃灣綠楊售價1年最高

二手市場平盤被消化後，樓價開始回升，荃灣綠楊新邨高層單位，以745萬港元沽出，創項目兩房戶1年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座極高層D室，實用面積598方呎，三房間隔，獲買家以1,168萬元買入，實用呎價約19,532元，原業主於2004年9月以343萬購入，持貨16年，帳面獲利約825萬元。

●鰂魚涌康怡花園5月至今錄得28宗成交，平均實用呎價17,924元，其中D座低層6室，實用面積509方呎，兩房間隔，以798萬元易手，實用呎價15,678元，原業主於2011年3月以398萬元買入，持貨9年帳面獲利400萬元，單位升值超過1倍。

●北角富雅花園4座中高層A室，實用面積427方呎，兩房間隔，獲外區用家零議價下以約720萬元承接上車，實用呎價約16,862元，原業主於2002年3月以約143萬元購入，是次轉售帳面獲利約577萬元，物業升值約403%。

●北角莊士維港軒低層A室，實用面積305方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以約630萬元入市，實用呎價20,656元，原業主於2012年1月購入上址投資，當時作價413萬元，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利217萬元離場，單位期內升值53%。

●大坑浣沙花園中層5室，實用面積567方呎，兩房間隔，望山景，獲首置客以約938萬元承接，實用呎價16,543元，原業主早於1995年7月購入上址自住，當時作價279萬元，持貨近25年至今沽售，帳面獲利659萬元離場，單位期內升值近2.4倍。

●西半山樂信臺3座高層A室，實用面積為746方呎，三房連套房間隔，叫價為2,000萬元，市況好轉，同日有超過兩位準買家提出要約，終獲同區用家以約1,998萬元購入，實用呎價約26,782元，原業主於2013年1月以約1,430萬元購入，是次轉售帳面獲利約568萬元，物業升值約39.7%。

●香港仔中心本月首宗成交，單位為美光閣中層4室，實用面積約576方呎，三房間隔，以898萬元獲承接，實用呎價約15,590元，新買家為同區租客，去年中已開始在區內物色單位，原業主於2017年6月份以約520萬元購入，是次轉售帳面獲利378萬元，物業升值約73%。

●大潭紅山半島周一(18日)一日內錄兩宗買賣，其中A區1座高層A室，實用面積約1,575方呎，套三房連工人套及工作間間隔，望海景，以4,280萬元沽出，實用呎價約27,175元，原業主於2015年2月以約9,298.8萬元購入連上述在內的三個單位。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔本月錄約13宗成交，包括15座中高層相連戶，各為兩房間隔，實用面積分別為約503及499方呎，合共1,002方呎，以1,780萬元放盤約1年後獲買家接洽，議價後減價46萬元，以約1,734萬元成交，實用呎價約17,305元，新買家為區內租客，睇樓數次後入市。

●將軍澳居屋裕明苑裕昌閣高層1室，實用面積645方呎，三房兩廳間隔，原先叫價550萬元，減價17萬元，減幅3.1%，於未補價第二市場以533萬元沽出，實用呎價8,264元，原業主早於1994年4月購入單位，當時作價110萬元，持貨26年至今沽售，帳面獲利423萬元，單位期內升值3.8倍。

●將軍澳慧安園3座低層H室，實用面積413方呎，兩房間隔，原居於屯門區的換樓客，以648萬元購入，實用呎價約15,690元，原業主於2007年8月斥資138萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利510萬元，帳面升值近3.7倍。

●觀塘居屋振華苑中層7室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望山景，叫價630萬元放盤，直至近日以已補價自由市場價603萬元沽出，減價27萬元或約4%，實用呎價約12,857元，原業主於1990年5月，以43.2萬元購入上述單位。

●黃大仙新光中心中1座中層E室，實用面積412方呎，兩房一廳間隔，原先開價639萬元，放盤5日，減價9萬元或1.4%，以630萬元速沽，實用呎價15,291元，原業主於2012年購入上述單位，當時作價365萬元，持貨至今沽售，帳面獲利265萬元離場，單位8年升值73%。

●旺角SKYPARK極高層A3室，實用面積398方呎，一房間隔，享開揚市景，最初開價820萬元，現獲用家以810萬元承接，實用呎價20,352元，新買家鍾情屋苑擁地利優勢，加上入伙僅數年，可省卻裝修費，斥資入市自用，原業主於2017年4月以701.3萬元購入單位，持貨逾3年，現轉手帳面獲利108.7萬元，單位期內升值15%。

●旺角奧柏‧御峯1座中層D室，實用面積約264方呎，開放式間隔，外望可享開揚景觀，單位近日以526萬元沽出，實用呎價約19,924元，實用呎價約15,939元，原業主約於2014年12月以約425萬元購入，持貨5年多轉手帳面獲利約101萬元，物業升值約24%。

●西南九龍浪澄灣7座低層E室，實用面積約559方呎，兩房間隔，望海景，今年5月初開始放盤，原業主開價1,150萬元，經議價後減價20萬元或約1.7%，終以1,130萬元沽出，實用呎價約20,215元，原業主於2013年11月以約823.7萬元購入，持貨6年帳面獲利約306.3萬元，物業升值約37%，浪澄灣本月至今累錄7宗二手成交個案。

●西南九龍帝峯．皇殿2座高層C室，實用面積759方呎，套三房間隔，成交價1,888萬元，實用呎價約24,875元，原業主於2010年6月以約940.1萬元購得，是次轉手帳面獲利947.9萬元，升值逾1倍。

●深水埗仁光大廈5月錄兩宗買賣，肌錄低層A室，望市景，一房間隔，實用面積約223方呎，以318萬元放盤僅3天，即獲外區客接洽，減價13萬元，以約305萬元成交，實用呎價約13,677元，新買家為投資客，睇樓兩次即入市，原業主於2004年5月以約43.3萬元購入，是次轉售帳面賺約261.7萬元，物業升值約6倍。

●長沙灣宇晴軒5月至今暫錄約7宗成交，平均實用呎價被1宗高價成交，拉高至20,266元，近日6座中層B室，實用面積554方呎，三房間隔，獲同區客租轉買，以1,048萬元承接，實用呎價18,917元，原業主於2010年11月以485萬元入市，持貨近10年，轉手帳面獲利563萬元離場，單位升值逾1.1倍。

●長沙灣碧海藍天2座高層G室，兩房間隔，實用面積約501方呎，以950萬元放盤兩個月，獲區內客接洽，零議價下成交，實用呎價約18,962元，新買家為首置客，睇樓兩次即拍板入市，原業主於2007年6以約335.8萬元購入，是次轉售帳面賺約614.2萬元，物業升值約183%。

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新界區

●荃灣綠楊新邨L座高層2室，實用面積451方呎，兩房間隔，3月份叫價780萬元，經議價後，減價35萬元，至745萬元沽出，實用呎價16,519元，樓價及呎價同創屋苑兩房1年新高新，買家為用家，原業主則於2010年8月以278萬元買入，持貨10年，帳面獲利467萬元，期內升值1.7倍。

●荃灣爵悦庭西爵軒高層B室，實用面積約893方呎，套三房套連工人套房間隔，享海景，原業主開價約1,220萬元放售，客人睇樓樓數次即決定承接，雙方議價後，終以約1,150萬元成交，實用呎價約12,878元，原業主於2010年6月以約605萬元購入，轉手帳面獲利約545萬元，物業升值約90.1%。

●西貢南山村單號屋地下單位，建築面積700方呎，三房一廳間隔，望山景，以800萬元易手，建築呎價11,429元，原業主於2012年3月購入上址，當時作價460萬元，持貨8年至今轉售，帳面獲利340萬元，單位期內升值74%。

●馬鞍山海典灣1座中層E室，實用面積473方呎，兩房間隔，座向東南望園景。原開價760萬元，象徵性減1萬，成功以759萬元易手，實用面積呎價16,047元，原業主於2014年2月購入上址，當時作價460萬元，持貨逾6年至今轉手，帳面獲利299萬元離場，單位期內升值65%。

●馬鞍山銀湖．天峰3座低層E室，實用面積564方呎，兩房兩廳間隔，享內園景觀，原叫價860萬元，放盤3星期，微減10萬元至850萬元易手，實用呎價15,071元，原業主於2011年11月購入上址，當時作價320萬元，持貨8年多至今沽售，帳面獲利530萬元離場，單位期內升值約1.7倍。

●馬鞍山本月至今錄得逾120宗二手成交，其中天宇海6A座低層A室，實用面積751方呎，套三房間隔，享海景，以1,060萬元沽出，實用呎價14,115元，原業主於2013年6月以669萬元購入，持貨7年轉售，帳面獲利約391萬元或58%。

●馬鞍山新港城N座中高層6室，實用面積337方呎，兩房間隔，以620萬元易手，實用呎價18,398元，原業主於2012年8月以314萬元購入單位，轉手帳面獲利約306萬元，物業升值97%。

●大埔太湖花園7座低層F室，實用面積355方呎，一房間隔，原開價550萬元，放盤兩個月，減價20萬元，減幅3.6%，獲用家以530萬元易手，實用面積呎價14,930元，原業主於2016年購入上址，當時作價368萬元，持貨4年至今轉售，帳面獲利162萬元，單位期內升值44%。

●大埔白石角逸瓏灣II第9座地下特色戶，實用面積619方呎，兩房連儲物室間隔，花園約460方呎，向西南，開價1,000萬元，議價後以940萬元易手，折實用呎價15,186元，新買家為本地家庭，原業主於2014年7月以794萬元一手買入單位，持貨6年，現沽出單位，帳面獲利146萬元，單位期內升值18%。

●粉嶺中心G座低層8室，實用面積368方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1個月，原叫價550萬元，減價40萬元，減幅7.3%，獲上車客以510萬元承接，實用呎價13,859元，原業主於2006年8月購入上述單位，當時作價103萬元，持貨逾13年至今沽售，帳面獲利407萬元，單位期內升值近4倍。

●元朗爾巒本月6宗成交，四房大單位佔半，其中爾巒茵羅洛斯大道1座高層C室，實用面積1,043方呎，套四房間隔，以1,120萬元入市上址，實用呎價10,738元，原業主於2014年3月以933.8萬元一手買入單位，現轉售單位，帳面獲利186.2萬元或約20%。

●元朗朗晴居6座中低層B室，實用面積約756方呎，套三房間隔，望市中心景，由今年1月開始放盤，原業主開價850萬元，經議價後減價35萬元或約4.1%，終以815萬元沽出，實用呎價約10,780元，原業主於2011年8月以約343萬元購入，持貨8年，現轉手帳面獲利約472萬元，物業升值約1.4倍。

●元朗錦綉花園河北第三街單號屋，實用面積約1,100方呎，原業主叫價企硬，以1,480萬元沽出，實用呎價約13,455元，原業主2010年4月以約590萬元買入，持貨10年帳面獲利約890萬元，物業升值逾1.5倍。

●天水圍居屋天頌苑K座中層2室，實用面積650方呎，三房兩廳連套廁間隔，日前獲區內白居二中籤者獲減價8萬元，即睇即以未補價第二市場價480萬元購入自用，實用呎價7,385元，屬市場價。

●屯門豐景園5座低層5室，實用面積341方呎，兩房一廳間隔，單位處於生約交吉期，故未能參觀，新買家曾睇過同類型單位，決定「不睇樓以442萬元購入自用，實用呎價12,962元，稍低市場價，原業主於2009年以約103萬購入，是次轉手帳面獲利約高達339萬，單位升值逾3倍易手。

●東涌東堤灣畔8座低層D室，實用面積527方呎，兩房間隔，向內園，叫價700萬元，減價5萬元，至695萬元易手，實用呎價13,188元，新買家為年輕上車客，兩度到東涌睇樓，周日睇樓後隨即還價洽購，星期一向銀行估價，即時拍板入市，原業主則於1999年以248萬元一手買入單位，持貨21年轉售單位，帳面獲利447萬元，升值約1.8倍。

●東涌映灣園10座中層B室，實用面積748方呎，套三房間隔，享園景及海景，2月開價830萬元，業主於4月曾調低意向價至800萬元，5月份見樓市進一步轉旺，叫價回復830萬元，新近經買家議價後，最終以821萬元成交，實用呎價10,976元，新買家為一對「80後」夫婦，租樓多年，過往經常租約完結即被業主趕走，由於打算生小孩，希望有穩定居所，遂決心置業。

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