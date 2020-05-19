電子錢包TNG：已就離職員工違規事宜報警

本地媒體引述消息人士指，電子錢包TNG創辦人兼行政總裁江慶恩疑鼓勵員工，利用滙豐信用卡於電子錢包內反覆增值，人為地「谷大」交易量及從中賺取服務費。TNG集團財務顧問許家驊澄清，包括江氏在內的管理層，沒有要求或鼓勵員工作出相關行徑。

許家驊表示，TNG於2月份已留意到，有信用卡卡戶反覆於TNG增值及將資金調回銀行戶口，以賺取回贈，同月已分別通報警察及海關。至3月份，由於TNG的信用卡增值的交易量愈來愈大，故決定限制單日增值次數以控制流量，由無限制增值逐漸減至2次。

直至5月初，他指，公司發現活躍「Chok」回贈的用戶中，有4名在合規部門工作的員工，其後將涉事4人辭退。對於有員工參與其中，他指管理層全不知情。

據指香港金融管理局周一(18日)曾派員至TNG辦公室調查。他表示，周二(19日)已就離職員工的違規事宜報警，並向其他執法部門報案。

金管局發言人表示，非常重視持牌人的營運情況是否穩妥以及符合監管要求，會與持牌人就相關事宜作出跟進，現階段並不適宜作具體評論。若確立有違反相關支付法例或監管規定，局方會因應情況採取適當行動。

滙豐發言人表示，滙豐Red信用卡持卡人可就合資格的簽帳賺取相應「獎賞錢」回贈，惟並不包括增值電子錢包之交易。該行不時檢視客戶的信用卡交易情況，並在有需要時採取適當措施。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626