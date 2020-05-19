道指早段回吐135點　鮑威爾稍後到國會作證

美股道指周一(18日)創4月6日以來最大單日漲幅後，周二(19日)開市早段回軟，道指跌135點，至24,461點；標指跌7點，至2，946點；納指則升19點，至9,253點。聯儲局主席鮑威爾稍後會與財長姆紐欽一同到參議院銀行委員會作證。

零售股業績參差，受惠消費者在疫情下搶購物資及更多地網購，折扣零售商沃爾瑪首季美國同店銷售大升10%，網上銷售更漲74%。整體而言，該公司上季經調整後每股盈利勝預期，惟由於營商前景不明朗，撤回全年盈利預測。沃爾瑪股價早段升2.47%至130.81美元。

百貨公司Kohl's首季盈轉虧，經調整後每股虧損3.2美元，期內收入挫40.6%至24.2億美元，均遜市場預期，反映疫情下暫停營業的影響。Kohl's股價早段跌3.56%至18.15美元。

家居裝修產品零售商家德寶首季純利按年跌10.3%至22.5億美元，或每股2.08美元，遜預期，並撤回全年盈利預測，股價早段跌1.78%至240.99美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626