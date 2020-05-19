中美疫苗戰：復星或很快獲准在中國進行試驗

現年53歲的郭廣昌說：「開發疫苗不再只是抗擊病毒的問題，疫苗問世愈早，人們的信心就會愈強，經濟復甦就愈快。」

雖然有效疫苗是對抗這種致命病原體的最好希望，但有效而安全的疫苗通常需要數年時間才能研發完成。像愛滋病毒這樣的許多疾病至今仍然沒有疫苗。在全球數十個疫苗項目中，中國有5個候選疫苗已經在進行人體試驗，未來一個月會有更多項目進入人體試驗階段。

今年3月，郭廣昌麾下的復星醫藥與德國BioNTech SE結成合作夥伴，後者已經在德國進行疫苗人體臨床試驗。郭廣昌表示，早期結果應該很快就會公布。

事實上，美國Moderna Inc.周一(18日)表示，其實驗性疫苗顯示出希望，受此激勵，標指大升了3.2%。

郭廣昌拒絕透露復星醫藥何時將獲得所有必要的批准。他說：「在集團裏，其他問題我不會每天都問，但疫苗問題每天都問。我很關心這個。」

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