全球經貿戰：中國擬對澳洲升級　大麥貨船已改變航向

外國傳媒報道，由於外交緊張局勢升級，中國宣布對自澳洲進口的大麥徵收長達5年的反傾銷稅，一艘原本駛往中國、滿載澳洲大麥的貨船已改變航向。

據IKON Commodities的數據及彭博的船舶追蹤信息，裝載着大麥的乾散貨船「African Quail」號本月從澳洲南部的林肯港(Port Lincoln)出發，其目的地已從中國南部的麻涌港，變更為阿聯酋的傑貝阿里港(Port of Jebel Ali)。數據顯示，它是裝載着大麥、初始目的地為中國的5艘乾散貨船之一。

中國商務部周一(18日)晚間發布公告稱，將對從澳洲進口的大麥徵收稅率73.6%的反傾銷稅和稅率6.9%的反補貼稅，5月19日起生效。行業組織警告稱，這措施將令澳洲的大麥出口行業受到衝擊。2017年澳洲對中國的大麥出口額達到14億澳元(約70億港元)。

由於澳洲政府呼籲對新冠病毒源頭展開獨立調查，中澳緊張關係近來加劇。澳洲政府已表示，可能向世界貿易組織(WTO)提出申訴。

消息人士透露，若中國決定升級爭端，則包括紅酒、海鮮、燕麥、水果和乳製品在內的澳洲商品都可能成為目標。Mecardo高級市場分析師Andrew White Law表示，大麥關稅的稅率並不令人意外，但5年的徵收期限「比我和一些貿易人士預計得要長」。

IKON的Ole Houe指出，眼前的擔憂是已經在運往中國途中的那些大麥。「立刻找到其他買主接手的可能性不大，這些貨物可能不得不賤賣。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626