美國銀行：信貸未見受損　經濟明年底完全復甦

新冠肺炎對經濟影響席捲全球，惟美國銀行首席執行官Brian Moynihan表示，受惠於政府的救助計劃，美國部分地區的消費者支出正在回升，疫情對信貸的影響正在紓緩。

他又指：「雖然經濟要到明年年底才能恢復到疫情爆發前的水平，但在那之前可能會有增量增長。」

他指出，到目前為止沒有看到信貸違約上升，又稱「雖然預計稍後會出現壞帳撇帳的情況，但現實是，鑑於目前的經濟活動下降，並沒有看到本來預期會看到的信貸受損。」

消費者支出方面，他指本月支出只較上年同期下跌2%至4%，看到在重新開放的地區增長更快。

Moynihan認為，隨着人們走出家門，其中一些地方的經濟活動會大幅度回升，但問題是他們是否會維持在大額商品上的支出，例如汽車或房屋。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626