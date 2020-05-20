東方日報B1：金融戰激化　納市傳阻中企IPO

中美金融戰激化，多份外電報道，美國納斯達克股票交易所向當地證券交易委員會(SEC)提交備案，收緊多項首次公開發行(IPO)的要求，包括實施更嚴格的會計要求及新股集資金額最少達2,500萬美元(約1.95億港元)，或相等於公司上市後市值的四分之一。該文件沒有表明針對哪一國或地區的企業而實施，但有指會窒礙中國公司到美國上市的步伐。

據了解，有關新股上市的修訂，適用於美國監管機構難以取得資訊的公司，這些公司來自包括中國在內擁有保密法例的國家。

另外，新修訂亦要求這些公司高級管理層需要有美國上市公司的工作經驗，否則公司需要另外聘請熟悉美國上市公司披露和問責制度的特別顧問。

該備案文件亦指，負責審計新上市公司的會計師行必需確保其專業符合國際標準，而納斯達克亦會查核有機會審計中國IPO公司的會計師行。報道更直接引述該份備案的內容，直斥「過往有新上市公司不熟悉納斯達克上市的要求，又或未準備好成為一間受嚴格監管的公司」。

本次的新上市規則收緊傳聞，在上月美國上市的中概股瑞幸咖啡財務造假事件之後傳出，令中美兩國近期在金融領域的火藥味更濃。

事實上，單於本月初至中旬先有美國最大電子交易平台盈透證券(IB)逐步上調低市值中概股的維持按金水平；其後傳出有白宮官員阻止退休基金投資於中國股票，認為這些股票風險高，又要求聯邦退休基金將中國資產移走。之後再有美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)宣布，旗下一隻名叫I Fund的基金，將押後投資中國股票的計劃。白宮首席經濟顧問庫德洛周二更揚言，沒人可以有信心地投資中國公司，「我們已經認識到其不透明且不守規範和法律」，而美國需要保護投資者免受中國不透明和難問責的損害。

「基金教父」雷賢達慨嘆世界的情勢轉變得太快，不會去猜測上述納斯達克備案的傳聞，但坦言特朗普今年有需要在美國本土爭取更多的選票去連任，故他相信中美政治角力將長期對經濟和股市造成困擾。

他又認為，不論任何地方的交易所都有責任做好集資的功能，以及保障投資者的利益。近期太多令股價大跌的事件出現，令投資者損失慘重，但惟幸本周一恒指公司宣布有條件接納大中華同股不同權(WVR)及第二上市股份成為恒指成分股，相信這可令本地的強積金、退休金等「唔使跌咁多」。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基直言，「中美關係呢排咁，加埋有中國公司出事，要收緊新股上市要求係無可厚非」，但他不認為相關的修訂會蔓延至紐約交易所，因為紐交所的上市規則本身已較嚴格。

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