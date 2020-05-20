梁彥穎：期貨期權組合易被斬錯倉

不止期油平台因負值期油交易出現問題，香港的恒指期貨買賣也出現類似平台疏忽、導致客戶損失的事件。事緣是三月期指大上大落，有些客戶一早在揸期指的同時已買入對沖認沽期權來止蝕。但因指數跌得太深，很多用來對沖的認沽期權都變成價內期權。一旦期權成為價內期權，市場就很少會再就此類期權作出買賣，原因是買賣權等價理論(Put-Call Parity)。

以認沽期權為例，當認沽期權成為價內期權，其特性即與沽期指，另加一價外認購期權(行使價與認沽期權一樣)相同。因此，若要替此認沽期權平倉，可揸期指及沽出以上價外認購期權。因價外期權價值永遠低於價內期權，因此開價容易，而市場亦交投活躍。有些期指買賣平台未能識別這類關係，往往在價內期權沒有成交的時候，誤以為期權價值已等於零，當客户倉內對沖的期指合約價值不斷下跌，就會觸發強制平倉要求。遇着經驗不足的管房，會不理三七二十一馬上就按掣平倉。

這樣一來，期指在低位被平倉，價內期權的價值又被嚴重低估，客戶除了損失慘重外，更丟失了隨後期指反彈向上有機圖利的機會，亦喪失了趁市場波動沽出價外認購期權減少損失的權利。不用說，對有關的損失，客戶自然又要向交易平台商追索。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎(作者為香港會計師及第9類提供資產管理持牌人士)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626