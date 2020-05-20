【國金專題】「澳」惱衰退言之尚早？

新冠肺炎疫情衝擊下，澳洲央行重申當地上半年國內生產總值(GDP)恐破紀錄收縮10%。然而，有經濟學家預期，受惠於早前搶購物資潮及外貿環節的貢獻，當地首季經濟未必收縮，並預料第三季會顯著反彈，意味着不符合連續兩季收縮的衰退定義，有望延續發達國家擴張期的最長紀錄。

澳洲自上世紀九十年代初走出衰退後，經濟只曾在2000年末季、2008年末季及2011年首季出現單季收縮，已有廿八年半沒有陷入技術衰退。

【政府及央行大規模放水】

當地政府將於6月3日公布首季GDP，但從近期公布數據顯示，首季仍有望錄得增長。由於澳洲政府及央行早前推出史無前例的刺激方案，加上疫情有望受控和經濟活動陸續解封，當地第三季經濟可望大幅反彈。

由於中國經濟在疫後率先重啟，增加鐵礦石進口，澳洲三月份貿易盈餘達破紀錄的106億澳元(約532億港元)，遠超當局預期的60億澳元，當中，出口急升15%，為2000年9月以來最勁，淨出口為GDP帶來正面貢獻。

雖然澳洲的酒吧、餐廳及賭場於3月23日起停業，翌日限制擴大至非必要服務，但有別於新西蘭，建築地盤可繼續開工，令已開展的建築活動不受影響，可抵銷礦業公司，如必和必拓降低資本開支的部分影響。

至於民眾搶購糧食和日用品，令3月零售銷售意外急升8.5%，多過預期的8%增幅。此外，澳洲今年新年前後發生嚴重山火，當局的拯救行動及其後的紓困和重建工作，理應有助推動增長。

滙豐澳洲首席經濟師Paul Bloxham表示，迄今澳洲首季經濟收縮的理據並不令人完全信服。他又提到，雖然封關衝擊旅遊業，但對整體經濟反而可能有正面幫助，因為澳洲人前往海外的旅遊消費，多過入境旅客的消費。

【庫存變化成最大隱憂】

有經濟師指出，庫存變化可能是澳洲首季經濟增長或收縮的最大變數，因為它向來難以準確預測，其對經濟的影響在過去兩年，由最多降低0.3個百分點，至推動0.3個百分點增長不等。

不過，澳新銀行的澳洲經濟主管David Plank認為，澳洲經濟是否連續兩季出現收縮的意義已經不大，因為失業率已大幅飆升。澳洲央行早前發表的季度報告中估計，失業率到6月時將升上10%，到2021年底仍達7.5%，家庭開支最多收縮15%。

AMP Capital Investors首席經濟師Shane Oliver亦指，即使澳洲首季可能錄得增長，但第二季勢出現類似經濟蕭條的收縮幅度，如何界定衰退的辯論已不再重要。

【經常帳料錄盈餘 保最高信貸評級】

澳洲除了有望避免步入衰退外，有分析認為，即使政府大灑金錢振興經濟，該國仍可能保住最高的AAA信貸評級，反映當地經常帳持續錄得盈餘。

經常帳是量度一個國家的對外收支，主要是貿易和投資收益。在上世紀八十年代，澳洲經常帳赤字比率一度達6%，被時任財長基廷警告，澳洲面臨淪為「香蕉共和國」，意即變為一個政治和經濟不穩定的第三世界國家。

不過，澳洲央行副行長Guy Debelle去年在演說中已稱，該國的經常帳在過去30年已出現重大轉變。事實上，澳洲去年第二季自44年來首次錄得經常帳盈餘後，之後兩季繼續保持盈餘的紀錄，去年第四季為11億澳元，相信趨勢會持續。

【財赤恐衝上1.2萬億】

評級機構標普上月把澳洲的評級展望轉為「負面」，但其評級主任Anthony Walker同時提到，現時澳洲的低經常帳赤字，及出入口價格比率波動降低，有助澳洲的評級評估。標普其他的評級考慮因素包括政府管治、經濟、財政實力和貨幣政策。

由於刺激措施規模龐大，澳洲聯邦銀行估計，由7月1日起財政年度，澳洲的財赤將升至1,550億澳元(約1.2萬億港元)，相當於國內生產總值(GDP)8.1%。標普認為，雖然對外收支改善，為澳洲評級提供一些緩衝，但需在2022年前大幅減少財赤，才有機會避過降級威脅。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626