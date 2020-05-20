【名家筆陣】施羅德：市場錯配 企業債值博

隨着居家辦公的人數不斷增加，寬頻服務需求上升，許多電訊企業的盈利亦相對提高。

雖然股票及政府債券的收益下降，但從企業債券獲取收益回報的機會已大幅上升。現時，投資者從收益獲取投資回報仍是一項甚具挑戰的事情。鑑於世界各國正在實施大規模的貨幣及財政刺激措施，政府債券孳息率將於一段時期內維持低水平。企業紛紛削減股息，主要由於企業收入及盈利下降，或因央行和政府要求以此延長某些貸款期。

由於政府債券及股市提供的收益減少，投資者似乎難免須要從企業債券市場尋找機會。鑑於企業債券息差處於歷史高位，凸顯企業債券收益相對於其他資產市場的吸引力，因此我們認為現時環境將為投資者提供投資機遇。

雖然回報前景具吸引力，但鑑於市場面臨的壓力，企業違約的機會將會上升。這實質風險是收益率錄得如此大幅度上升的原因之一。然而，我們認為目前市場所反映的隱含違約率是過高的。環球投資級別債券的5年歷史平均違約率為0.9%。基於目前的息差水平，現時美國投資級別的隱含違約率為8.7%。對於高收益債券市場而言，歷史平均違約率為14.6%，而目前的隱含違約率為37%。

雖然我們預期全球國內生產總值將會下降3%，但在這種危機環境下仍會出現一些贏家，電訊服務的重要性已明顯提高。

隨着居家辦公的人數不斷增加，寬頻服務需求上升，許多電訊企業的盈利亦相對提高。或許有人會認為工業的電力需求下降將對公共事業產生負面影響，但電費較高的私營及住宅市場的用電量錄得增長。此外，電力公司的收入已不再單靠用電量，收入來源已擴闊至電力服務合約等業務。因此，我們預期公用事業的收入將會維持穩定。

其次，一些較弱的公司已處於幾乎休眠的狀態，部分企業的收入已減半甚至歸零。許多休閒、酒店、航空及交通運輸企業將難以應付營運成本。隨着這些企業的資金流開始枯竭，它們將需要向央行、政府或金融市場求助。這些板塊中已出現一些例子，其中部分擁有強勁基本業務及大量資產的優質公司正以具吸引力的息率發行新債。

過去幾個星期，環球企業信貸市場的收益機會已經大幅擴闊。信貸息差正處於歷史高位，提供的收益率遠高於股市或政府債券市場。回顧過去，這些收益水平往往帶來具吸引力的回報，我們認為投資者應好好把握市場錯配的機會之窗。

Patrick Vogel

施羅德投資管理（香港）有限公司歐洲信貸投資主管

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