中環Hot Talk：時勢造就好價錢

正所謂人靠衣裝，那麼你會願意花多少錢買一對鞋？或者這個問題有點空泛，但如果我說有人花了約450萬港元買了一對鞋，相信你都想像得到這對鞋不單是功能上的價值那麼簡單。

最近一對曾被「籃球之神」米高佐敦在1985年穿着落場，並有他親筆簽名的球鞋由拍賣行蘇富比在美國紐約以56萬美元賣出，價錢比蘇富比原先估計的15萬美元高出近3倍。說到這裏，相信你不會再質疑這對球鞋的獨特性，但到底是否值這個價錢則因人而異。

不過，這對球鞋賣得如此高價，除了反映米高佐敦的地位和人氣之外，我認為市場推廣的配合和時機的選擇也貢獻不少。

最近一齣關於米高佐敦職業生涯最後一個球季的紀錄片《The Last Dance》上映，據一些運動紀念品交易平台的數據指，米高佐敦紀念品的日均銷售量自紀錄片上映後較四月初時大升50倍。

由此可見，蘇富比非常了解選擇時機的重要性。其實這個營銷手法在金融市場也很常見，你看看那些新股都選擇在市場關注所屬行業的時間上市，更會主動投放形象廣告，無非想賣個好價錢。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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