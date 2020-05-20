歐股收市個別發展　雷諾汽車急挫一成

市場正消化新冠肺炎疫情對經濟造成的影響，歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報6,002點，跌46點或0.77%；法國CAC指數收報4,458點，跌40點或0.89%；德國DAX指數收報11,075點，升16點或0.15%。

新冠肺炎疫情對經濟的影響逐步浮現，歐洲汽車工業協會發布的數據顯示，歐洲在疫情最嚴重的4月新車註冊量按年大跌78.3%，至29.21萬輛，這是歐洲國家開始廣泛實施疫情隔離措施後的首個整月。

所有歐盟國家的銷量均出現兩位數下降，其中意大利、英國和西班牙受疫情衝擊最為嚴重，新車註冊量分別下降97.6%、97.3%和96.5%。德國下降61.1%，法國下降88.8%。

寶馬汽車股價收跌0.4%；戴姆勒跌0.56%，雷諾汽車急插10.85%。

另外，英國統計局公布，4月份申請失業救濟金人數較3月增加85.65萬人或69.1%，使累積總數達209.7萬人，高於市場估計的增加67.75萬人。

Berenberg Bank經濟學家Kallum Pickering預期，英國失業率將持續攀升，並於第2季增至9.5%，屆時失業人口將達到330萬人，創下新高。

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