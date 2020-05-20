紐約期油於結算日收市上漲逾2%

國際油價周二(19日)上漲，紐約6月期油於結算日收報每桶32.5美元，升0.68美元或2.13%；布蘭特7月期油收報每桶34.65美元，跌0.16美元或0.46%。

Rystad Energy高級石油市場分析師Paola Rodriguez Masiu表示，市場看到全球減產力度大增，當中，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)承諾的減產正在兌現；至於其他產油國部分停產，亦有助限制供過於求。

他又說，各國逐步解除應對疫情的封鎖措施亦支持油市，因為經濟需要燃料來重啟。

不過，歐亞集團警告，投資者應該對油市需求保持謹慎，因為全球經濟面臨衰退；加上拉丁美洲、非洲和南亞等新興市場爆發新冠肺炎疫情的高峰期可能會在稍後時間才出現，情況可能更嚴重。

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