美股收市：道指挫290點　結束3連升

有專家質疑新冠肺炎疫苗成效，拖累美國股市周二(19日)急挫。道指以近全日最低位收市，報24,206點，跌390點或1.59%，結束連續3日升勢；標指收報2,922點，跌30點或1.05%；納指收報9,185點，跌49點或0.54%。

外媒報道，專家質疑疫苗研究公司Moderna就新冠肺炎疫苗的臨床研究，指該公司未有提供至關重要的數據。Moderna股價全日下挫10.41%，收報71.67美元。

銀行股回吐部分周一的升幅，富國銀行收跌5.65%；美國銀行和花旗集團則分別下跌3.14%和2.72%。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele表示，隨着100多種療法和疫苗的開發、醫療突破、更先進的測試和追踪模型以及政府的支持，股市可能會迎來更大的上漲空間，但不能排除股價再度下跌，因為可能會產生第二波疫情浪潮。

聯儲局主席鮑威爾正會與財長姆紐欽周二在參議院銀行委員會作證。他在講稿中判「負利率」死刑，指準備動用全部工具並讓利率維持接近零，直至經濟重回正軌。

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