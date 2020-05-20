【專家教路】失業怎自救？由理財做起

新冠肺炎疫情下百業蕭條，香港今年四月份失業率升至5.2%逾十年新高，未來失業人數勢必攀升。若果你或身邊的朋友亦不幸淪落為失業大軍，面對來自生活、經濟、家庭各方的壓力，不知如何是好，就不妨參考以下四位主角的處境，以及理財專家所提出的理財及投資建議，或會給你一些啟示。

【積穀防饑族】失業對大部分打工仔來說也不是好事，但若果你有足夠儲蓄的話，可好好利用以作投資，或許可以幫你賺回這筆逝去了的「工資」。而最重要的是，你可以尋回空閒的時光！

【個案一：有樓收租 宜趁低收集港股】

四十歲的陳生原本是老字號茶餐廳老闆，但受疫情所累，市民減少出外用膳，其餐廳生意大跌八成，故索性閂門慳燈油火蠟。他估計疫情是持久戰，打定輸數租約到期前都不能開業，故已遣散所有員工。雖然心痛十多年來的心血付諸流水，但慶幸過去有積穀防饑，現持數十萬元現金以及一個投資物業(另有一層已供斷的自住物業)，所以靠物業租金收入已足夠支撐日常生活開支。

***全球經濟料逐步復甦***

他另說，投資物業也是不錯的選擇。因香港業主持貨力強，在疫市之下也毋須劈價沽貨，預計樓價未來會轉升。所以，資金充裕的投資者可現在入市，其中港島區地鐵沿線物業可看高一線。

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀指，失業人士宜按其年齡界別採用不同的理財策略。她就簡單分類為20歲至39歲、40歲至54歲，以及55歲或以上。以陳生的個案，她建議六成資產配置股票基金，例如環球股票、美股或港股基金等，而債券基金或保險，以及現金僅各佔兩成。

【個案二：年近退休 兩成資產低撈高息股】

55歲的劉太兼職酒樓樓面，疫情開始後不久被裁，其後曾於另一間酒樓覓得工作，惟做了數日，酒樓就執笠，她至今失業近兩個月。然而市道一日未轉好，酒樓業都未見會捲土重來，所以她可能要暫別職場。其實，她的自置窩居已供斷，且有兒子定期給予家用，所以暫沒有工作收入，生活總算無憂。

***可買貴金屬保值***

梁彥穎指，各國量寬政策令銀紙不斷貶值，相反資產價格會升值，所以劉太也應將一部分積蓄投資股市或貴金屬以保值。他尤其看好黃金，料金價短線上試每安士1,800美元。但提醒投資黃金切記要睇位食胡，因金價一般在經濟轉強時轉勢向下。

【餐搵餐清族】往常已是「手停口停」的你，一下間失業，連最基本的收入也欠奉，難道只可以怨天尤人？所謂「天無絕人之路」，先渡過難關，重新出發，或許會在理財方面發掘到新點子，從此也不再做「月光族」！

【個案三：未婚租客 要先計清楚必需開支】

廿六歲的Sammy中學畢業後已開始從事電器銷售員，數年前當「個人遊」旅客數目眾多時，他月入四萬元。但近年佣金收入大減，如今月薪僅萬多元。兩個月前該電器店也關門大吉，由於零售市道奇差，他至今仍未能找到工作。更甚的是，由於他一向沒有儲蓄的習慣，可謂「餐搵餐食餐餐清」，心諗多交兩個月租金後便「乾塘」，往後也沒有閒錢跟女朋友拍拖消費。

***切忌攞遣散費來投資***

有理財專家指，租金想必是Sammy最大的開支，未婚的他可搬回媽媽家以省回租金。

此外，他因被裁員而獲得的遣散費就要好好利用了。他要清楚預算未來每月的必需開支，那管只是數十元的支出，也要寫下來，這樣便可計算遣散費可以讓他「捱」多久。因為在零售市道不景下，他可能要失業至少數個月。此外，可跟女朋友商量往後拍拖的使費，大家如何分擔？可否減少出外用膳的次數？又或者轉換一下節目，例如改為行山以及踏單車等，便是溫馨又支出少的玩意。

此外，Sammy切忌把遣散費拿來投資，因為投資涉及風險，在沒有收入下，他當前的理財之道是保本以及量入為出！

【個案四：家庭支柱 可申請子女學費減免】

四十五歲的關先生是酒店經理，月入逾6萬元，本來足夠應付供樓以及仔女在直資學校的學費，太太亦毋須工作，可以在家中照顧孩子。不過，月前該酒店大裁員，作為家庭支柱的關先生不幸成為失業大軍，加上向來沒有儲蓄習慣，面對每個月至少五萬元的開支不知如何是好？

首先，由於關先生的入息較高，其所得的遣散費應可足夠家庭開支半年。不過，一家四口的家庭開支頗大，所以更要量入為出。

***考慮「還息不還本」安排***

子女學費方面，他宜立即向學校申請學費減免，以他當前零收入為例，子女的學費應可獲得全免，這至少可幫他減省了每月數千元的開支。供樓方面，他可考慮向銀行申請最長12個月的「還息不還本」安排，但實際上由於本金拖還，會導致最終的利息支出增多，若非陷於財困，也不建議這個方案。

張佩儀建議，家庭成員不妨網上發掘一些廉價貨品，以降低支出。當然，網購可能令人不自覺地購買了不必要的物品，所以事前要有清單，不可衝動消費。此外，在疫情下，為子女的健康着想，可暫停興趣班。日後也宜酌量減省興趣班數目，務求把開支降到最低。

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