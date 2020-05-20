中國金屬利用指Hindenburg研究報告具誤導性
2020年05月20日 07:04
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中國金屬利用(01636)公布，注意到Hindenburg Research於5月17日發有一份研究報告，當中載有關於集團財務表現及集團進行若干交易的若干質疑。公司並任何有關Hindenburg身份的背景資料，亦無於發布Hindenburg報告過程中或之前與其任何研究分析員進行任何會晤或聯絡。
公司認為，該報告在本質上屬不正確或具誤導性，多次採用片面性資料，且於單獨考慮片面性資料可能造成誤導，而忽視公司已刊發的其他資料。在其他情況下，公司認為所呈列的分析純屬不合乎邏輯或錯誤。
此外，公司保留對Hindenburg及或相關指稱之負責人士採取法律行動之權利。董事會認為，研究報告中含有若干誤導性陳述及無根據猜測，並有可能導致不尋常的價格波動。
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