聯想集團全年多賺11%　末期息21.5仙

集團全年除稅前溢利按年增長19%，儘管總營業額按年輕微下降0.6%，至507.16億美元，但如果以固定匯率計算，營業額增長2%。

外部挑戰包括圍繞中美貿易衝突的地緣政治緊張局勢，關鍵零件短缺、零件成本波動導致超大規模伺服器庫存消化放緩，以及新冠肺炎。在這些事件中，史無前例的疫情爆發以及隨後的工廠停工對集團的營業額產生重大影響，導致集團第四財季的營業額按年下降9.7%。

個人電腦和智能設備業務除稅前溢利全年按年增長18%，至23.45億美元。

移動業務營業額按年跌19.2%，至52.18億美元，其中，年度下降的58%來自第四財季的供應短缺。由於新冠肺炎導致營業額大幅減少的不利影響，促使該業務迅速採取費用控制措施，從而使第四財季的稅前虧損控制在6,000萬美元，而全年的數字為4,300萬美元。

數據中心業務集團的營業額按年下降8.7%，而虧損則按年減少至2.226億美元。

公司業績中指出，新冠肺炎為環球經濟帶來的史無前例的挑戰和動蕩。在市場不確定性的背景下，集團策略是為最壞的情況做準備。集團將迅速把握因新冠肺炎帶來的典範轉移，包括在家工作和在家學習的興起。管理層認為，這些長期結構性轉變趨勢可擴大個人電腦和智能設備業務和雲基礎設施需求的潛在市場，並加快5G服務的發展。同時，集團將嚴格控制開支，以優化其流動性和財務狀況。

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